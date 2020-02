Hevder Manchester United ville by 40 millioner mer enn utkjøpsklausulen til Haaland

Manchester United skal ha lagt svimlende summer på bordet for Erling Braut Haaland.

Etter overgangen til Dortmund har Braut Haaland imponert blant andre trener Lucien Favre. Hør hans uttalelser om nordmannen etter de to scoringene i Champions League mot PSG i videovinduet over.

Erling Braut Haaland har som kjent tatt Bundesliga - og resten av fotball-Europa med storm etter overgangen fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund.

Nordmannen har banket inn tolv mål på den drøye måneden han har bært den gule drakten, mål Ole Gunnar Solskjær og Manchester United sårt kunne trengt.

LES MER: Roma-direktør: - Sa nei til Haaland for to år siden

- Megatilbud!

SportBild i Tyskland melder nå at RB Salzburg mottok et «megatilbud» fra Manchester United da Haaland fortsatt var i den østerrikske klubben. Nettstedet SportWitness har nemlig oversatt en sak der SportBild hevder at United la frem en økonomisk pakke på 60 millioner euro- til tross for at Haalands utkjøpsklausul var på 20 millioner euro.

De resterende 40 millionene skal ha vært for å overbevise Salzburg og Haalands representanter om å velge United over de andre interessentene. Lønnen til nordmannen skal ikke ha vært inkludert i denne summen.

Salzburgs sportsdirektør, Christoph Freund, siteres også på at Manchester United var svært interessert i spilleren, uten å avsløre om det tikket inn et offisielt bud fra den engelske klubben.

SOM SKJÆRA PÅ TUNET: Erling Braut Haaland etter scoring i Champions League. Foto: Martin Meissner (AP)

LES MER: Premier League-kulthelten er Haalands «hemmelige» idol. Nå får nordmannen uventet gave av Michu

Bild skriver videre at Haaland ikke hadde vært Dortmund-spiller i dag om han hadde gått etter den beste økonomiske pakken, men at det ikke var noen annen klubb som kunne tilby et like spennende sportslig prosjekt som det Lucien Favre og Dortmund kunne tilby.

Manchester United er heller ikke alene om å bli vraket av Haaland den siste tiden.

Ble kontaktet av PL-kulthelt

Det har nemlig versert flere historier om klubber som har sett overganger for Haaland falle sammen. Blant de mer profilerte er Roma, som i sin tid skal ha vraket 19-åringen på bestilling fra daværende sportsdirektør Monchi.

Den siste tiden har Erling Braut Haaland vært i vinden for flere årsaker. Blant de mer oppsiktsvekkende er hans forhold til Premier League-kulthelten Michu.

Det har nemlig kommet frem at den storvokste jærbuen anser den tidligere Swansea-stjernen som et av sine store idol. Dette har kommet spansk presse for øre, og spanjolen selv valgte å kontakte Haaland på sosiale medier.

GAVE: På sosiale medier tikket det plutselig inn en gave til Erling Braut Haaland fra Michu. Foto: Stefan Puchne / Screenshot (AP / Twitter)

Torsdag er det Club Brügge som står på motsatt banehalvdel når Manchester United spiller Europa League.

Felles for de begge er at hverken eller fikk kloa i Haaland tross store bud. Det har nemlig kommet frem i belgisk presse at agent Mino Raiola skal ha krevd for mye penger, og dermed havarerte en avtale fra Molde til Brügge for målmaskinen.

LES MER: - Hevder agentens krav satte en stopper for overgangen



Avspark i oppgjøret mellom Manchester United og Club Brugge har avspark klokken 21.00 på torsdag - og vi følger selvfølgelig hvert spark på ballen i vårt livesenter!