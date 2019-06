Hevder Martin Ødegaard er i samtaler med Real Sociedad

Men en overgang til Bundesligaen virker mer aktuell.

Det er den spanske avisen Noticias de Gipuzkoa som melder dette på lørdag.

Avisen trykket også bilder av Ødegaard, som skal være tatt på flyplassen i Bilbao.

Med seg skal Ødegaard ha hatt faren Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme.

Sportsdirektøren i bilen

Noticias de Gipuzkoa skriver at Ødegaard og hans representanter ankom Spania på torsdag - og at fredagen gikk med til samtaler med klubben. Sportsdirektøren i Real Sociedad, Roberto Olabe skal ha vært med i bilen som fraktet Ødegaard tilbake til flyplassen etter at dagen var omme.

Avisen skriver videre lørdag at det neppe blir enkelt for Real Sociedad å sikre seg Ødegaards ettertraktede signatur. Avisen hevder å vite at Real Madrid fortrekker en overgang til Bayern Leverkusen.

Årsaken skal være at den tyske klubben trolig vil legge mer penger på bordet for nordmannen.

Spania eller Tyskland?

TV 2 meldte torsdag ettermiddag at Martin Ødegaard er på plass i Tyskland. 20-åringen skal ha reist dit sammen med sin agent Bjørn Tore Kvarme.

Trioen skal ifølge TV 2 ha tatt et fly fra Gardermoen som landet i tyske Düsseldorf like før klokken 12. Ødegaard har den siste tiden blitt koblet med flere klubber og tyske Bayer Leverkusen er blant klubbene som skal være aktuelle for nordmannen.

Ødegaard er fortsatt Real Madrids eiendom, men til tross for storspill på lån i nederlandske Vitesse forrige sesong, er det trolig at 20-åringen blir lånt ut igjen.

Ajax er også nevnt som en mulig ny arbeidsgiver for Ødegaard, men så sent som fredag skrev storavisen De Telegraaf at den nederlandske storklubben nærmest skal ha gitt opp jakten på nordmannen.