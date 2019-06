Hevder Martin Ødegaard har landet i Tyskland

Skal ha reist sammen med agenten.

TV 2 melder torsdag ettermiddag at Martin Ødegaard er på plass i Tyskland. 20-åringen skal ha reist dit sammen med sin agent Bjørn Tore Kvarme.

Pappa Hans-Erik Ødegaard skal også være med på turen.

Trioen skal ifølge TV 2 ha tatt et fly fra Gardermoen som landet i tyske Düsseldorf like før klokken 12. Ødegaard har den siste tiden blitt koblet med flere klubber og tyske Bayer Leverkusen er blant klubbene som skal være aktuelle for nordmannen.

Spanske Marca hevdet for en tid tilbake at det var stor sannsynlighet for at Ødegaard kom til å spille for nettopp Bundesliga-klubben neste sesong.

Leverkusen solgte tidligere i sommer midtbanespilleren Julian Brandt til Borussia Dortmund og Ødegaard kan fort være tiltenkt rollen som erstatter for ham.

Klubben ble nummer fire i Bundesligaen sist sesong og skal dermed spille i Champions League til høsten.

Ødegaard er fortsatt Real Madrids eiendom, men til tross for storspill på lån i nederlandske Vitesse forrige sesong, er det trolig at 20-åringen blir lånt ut igjen.

Det har også versert rykter om at Ødegaard er aktuell for Ajax i Nederland og nordmannen har også blitt koblet med klubber i Italia.