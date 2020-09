Hevder Martin Ødegaard har testet positivt på korona

Den norske Real Madrid-spilleren venter på resultatet av en test nummer to, skriver La Liga-ekspert Petter Veland.

Martin Ødegaard skal ha avgitt en positiv koronatest, melder spanske medier tirsdag kveld. Radioprogrammet El Transistor er blant de som melder dette.

Onda Cero og Cadena SER er andre medier som melder det samme.

La Liga-ekspert Petter Veland er blant de som omtaler saken på Twitter.

Han skriver at Ødegaard skal ha testet positivt etter hjemkomsten fra San Seabstian, der Real Madrid spilte kamp mot Real Sociedad så sent som søndag kveld. 21-åringen skal ha blitt testet i etterkant av kampen.

- Martin Ødegaard testet positivt på en PCR-test som blir tatt av alle spillere i LaLiga-regi, etter kampen mot La Real. Alle andre i Madrid og La Real testet negativt. Ødegaard avventer nå test nummer to. Det har vært tilfeller av «falske positive» i PCR-sammenheng, skriver Veland på Twitter og henviser til journalisten Arancha Rodriguez.

Kampen endte målløst. Ødegaard spilte fra start i kampen og dette var hans aller første La Liga-start som Real Madrid-spiller.

Veland skriver videre at Ødegaard nå venter på resultatet fra en test nummer to.

Han påpeker videre at det ikke er lenge til Norges viktige landskamp i Nations League-playoffen mot Serbia (8. oktober). Skulle Ødegaard havne i karantene eller isolasjon, er det en sjanse for at han går glipp av det viktige møtet i Oslo.

Ifølge avisen AS så trente Ødegaard med Real Madrid mandag, men ikke tirsdag. Skulle Ødegaard få påvist viruset, blir han den andre som i troppen som får det. I juni testet lagkamerat Mariano Diaz også positivt på Covid-19-viruset.

Onda Cro melder at Real Sociedad skal ha gjennomført tester på alle sine spillere mandag, men der skal ingen være smittet av viruset.