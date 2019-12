Hevder Martinez og Paredes er ønsket av Manchester United

Kan dette være forsterkningene Solskjær går for i januar?

Søndag kveld klarte Everton å stikke av fra Old Trafford med et svært viktig poeng i bagasjen.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har vist gode takter den siste tiden, men mot Everton skulle stjernegalleriet igjen slite mot etablert forsvarsspill - og farlige kontringer.

Solskjær har vært klar på at laget hans stadig trenger forsterkninger, og senest søndag bekreftet nordmannen at han vet hva Erling Braut Haaland akter å gjøre når januarvinduet åpner.

Men Solskjær skal også ha flere spillere i kikkerten - og Mirror mener å vite at det er to argentinere som nå er i søkelyset.

- De vet om interessen

Lautaro Martinez (22) og Leandro Paredes (24), som spiller for henholdsvis Inter og Paris Saint-Germain. Avisen skriver at de to møter kriteriene Solskjær har satt: at alderen er riktig, at formkurven peker oppover og at de fortsatt har til gode å vise det beste.

Martinez har vist vanvittig form for Inter denne sesongen, der han spiller i tospann med Romelu Lukaku - som forlot Old Trafford i sommer til fordel for spill i Serie-A. Argentineren står bokført med åtte nettkjenninger på 15 kamper i ligaen - i tillegg til imponerende fem mål på seks forsøk i Champions League.

Avisen skriver videre at Martinez har blitt stadig mer frustrert over tilværelsen i Inter, og at han ønsker seg bort i en overgang som samtidig vil øke lønna betraktelig. Barcelona skal også følge nøye med på utviklingen, skriver avisen.

Paredes gjorde seg et navn i Russland, der han spilte for Zenit St. Petersburg. For ganske nøyaktig ett år siden ble han snappet opp av de franske gigantene, men skal være svært misfornøyd med situasjonen i Paris under trener Thomas Tuchel.

Midtbanespilleren har bare figurert fire ganger denne sesongen, og har ikke spilt mer enn 25 kamper for PSG siden overgangen fra russisk fotball forrige sesong.

I saken kommer det også frem at de to spillerne vil koste Solskjær 120 millioner euro til sammen, noe som virker overkommelig i dagens marked. Det hevdes også at de to argentinske landslagsspillerne er veldig klar over Manchester Uniteds interesse.

- Vi er ute etter å forsterke i flere posisjoner. Vi er på vei, men vi trenger fortsatt to-tre spillere for å ha en sterk nok tropp, sa Solskjær nylig på spørsmål om United-troppen.

Mot Everton på søndag gikk det altså ikke veien for Manchester United, som hadde en gyllen mulighet til å minske avstanden opp til topp-fire.

PÅ BENKEN: Paredes, her omgitt av Icardi og Cavani på PSG-benken. Foto: Franck Fife (AFP)

- United har gått i søvne

Mot et hardtarbeidende bortelag skulle United få store problemer med å finne åpninger, og eksperter reagerte kraftig på hvordan Solskjærs mannskap til tider fremsto i Premier League-oppgjøret.

Journalist Samuel Luckhurst følger Manchester United tett for Manchester Evening News. Han reagerte spesielt på Uniteds prestasjon det siste kvarteret før pause på Old Trafford.

- Tilbake til start fra Manchester United. Det kunne lett blitt gitt et frispark, men United har gått i søvne de siste 15 minuttene av første omgang. Stor kamp, men fremdeles dårlig mentalitet, skrev Luckhurst på Twitter.

Etter kampen var samme Luckhurst ikke mindre nådig med Solskjær og United-laget. På Twitter fortsatte journalisten å påpeke faktumet om lagets svake resultater mot de syv nederste lagene på tabellen.

- United har mistet 12 mulige poeng mot de svakeste lagene i ligaen. Det er det største problemet. Det er allerede kjent, men de trenger en topp midtbanespiller og playmaker. De har ikke en dyktig tier i kamper som dette, skriver han.

