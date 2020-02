Hevder Massimiliano Allegri har avtale på plass med Premier League-klubb

Den italienske trenerlegenden kobles til Premier League og Manchester United.

Det er liten grunn til å tro at spekulasjonene rundt Ole Gunnar Solskjærs fremtid i Manchester United vil avta med det første.

Et av navnene som til stadighet dukker opp i forbindelse med jobben på Old Trafford er italienske Massimiliano Allegri - som stadig står uten jobb etter at han forlot Juventus før denne sesongen.

LES OGSÅ: Manchester City-sjokket: Hevder klubben kan bli sendt ned til League Two

- Venter på Manchester United

Nå melder italienske Corriere dello Sport at Allegri allerede har en avtale på plass med en Premier League-klubb, som ikke navngis.

Juventus skal ha et ønske om å gjeninnsette Allegri i sjefsstolen på Allianz Stadium, men at hovedpersonen selv aller helst ønsker seg til England. Han skal dermed heller ikke være interessert i AC Milan jobben - hvor han også skal være sterkt ønsket.

Daily Mail har også kjørt en variant av saken, hvor den engelske avisen langt på vei konkluderer med at det er Manchester United som er klubben Allegri ønsker seg til.

Den engelske avisen skriver at Allegri «venter» på Manchester United, og at Allegris trenerprofil er akkurat det Ed Woodward og resten av United-ledelsen ønsker seg.

Det har også tidligere vært en rekke rapporter om kontakt mellom partene.

- Konkrete forhandlinger

Allerede før årsskiftet dukket det opp en rekke påstander om Allegri og Manchester United. Solskjær var da inne i en svært utfordrende periode på Old Trafford - og i Italia ble det meldt så tidlig som i oktober at det var forhandlinger underveis.

Tuttosport skrev da at Allegri var «veldig nær» Manchester United.

LES OGSÅ: Misfornøyd Haaland avslører at han måtte ta et spesielt grep i pausen

De rapporterte videre at det foregikk seriøse forhandlinger mellom de to partene, og at det kun var økonomiske detaljer som gjensto før Allegri kunne presenteres som den neste Manchester United-sjefen.

Tidligere den måneden ble det rapportert at Massimiliano Allegri allerede var i gang med å lære seg engelsk, og at den tidligere Juventus-treneren var svært interessert i å overta styringen på Old Trafford - skulle klubben bestemme seg for å skille vei med Solskjær.

Det har også blitt meldt at Allegri i lang tid har tatt engelskkurs for å være best mulig forberedt til sin neste oppgave i Premier League.

Allegri har for øvrig lang erfaring som både spiller og trener.

Under sin aktive karriere var han innom klubber som Livorno, Pisa, Cagliari, Perugia og Napoli - for å nevne noen. Som trener har han ledet både AC Milan og Juventus.

I tillegg til fem ligatitler med Juventus, vant han også fire cuptitler med klubben. Han ledet «den gamle dame» til to finaler i Champions League, men tapte begge.