Hevder Massimiliano Allegri og Manchester United er i konkrete forhandlinger

Italieneren skal ha vært ønsket av flere klubber i Premier League.

Ole Gunnar Solskjær går en svært usikker United-fremtid i møte.

Først kommer ubeseirede Liverpool på besøk førstkommende søndag, for Norwich venter til en vanskelig bortekamp uka etter.

- Konkrete forhandlinger

Flere spår at dette blir avgjørende uker for Solskjær, og i Italia drar Tuttosport den enda litt lenger.

De melder nå at det allerede foregår konkrete forhandlinger mellom Manchester United og tidligere Juventus-trener Massimiliano Allegri.

Avisen skriver at Allegri er «veldig nær» Manchester United. De rapporterer videre at det foregår seriøse forhandlinger mellom de to partene nå, og at det kun er økonomiske detaljer som gjenstår før Allegri kan bli den neste Manchester United-sjefen.

Tottenham skal også ha meldt sin interesse for den italienske ringreven, men det er samtaler som kun går videre etter sesongen hvis Allegri ikke er klar for United innen da, står det i den italienske avisen.

Tidligere i oktober ble det rapportert at Massimiliano Allegri allerede er i gang med å lære seg engelsk, og at den tidligere Juventus-treneren er svært interessert i å overta styringen på Old Trafford - skulle klubben bestemme seg for å skille vei med Solskjær.

- Ukjent rolle for Evra

Det ble også meldt at Allegri er såpass interessert i United-jobben at han kan komme til å ta den selv om klubben ikke kvalifiserer seg til Champions League neste sesong.

Daily Mail meldte tirsdag at Allegri ønsker å bringe med seg Patrice Evra til trenerstaben sin i Manchester United - om han skulle få jobben. Evra er som kjent en United-legende av rang, og vant blant annet fem Premier League-titler, samt Champions League-troféet i sin tid som United-spiller. Ikke bare skal det være et ønske, Allegri skal sågar ha lovet Evra en rolle i staben sin.

Evra har selv gått offentlig ut og tilbudt sin hjelp til Manchester United. Franskmannen er i full gang med å ta UEFA-lisenser slik at han kan på sikt kan få seg en karriere som fotballtrener. Den tidligere venstrebacken har fått muligheten til å gjennomføre treningsøkter med Uniteds aldersbestemte lag.

Avisen understreker også at Allegri ikke er interessert i en annen jobb i Italia, grunnet hans nære forhold til Juventus.

Allegri har for øvrig lang erfaring som både spiller og trener.

Under sin aktive karriere var han innom klubber som Livorno, Pisa, Cagliari, Perugia og Napoli - for å nevne noen. Som trener har han ledet både AC Milan og Juventus.

I tillegg til fem ligatitler med Juventus, vant han også fire cuptitler med klubben. Han ledet «den gamle dame» til to finaler i Champions League, men tapte begge.