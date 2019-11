Hevder Matic er åpen for Manchester United-exit: Kan åpne for nytt spillerkjøp

Manager Ole Gunnar Solskjær skal være åpen for å la veteranen gå og rydde plass i stallen til januarvinduet.

Det skriver lokalavisen Manchester Evening News. Avisen hevder det er mangel på spilletid som er grunnen til at serberen nå er åpen for et klubbskifte i vinter.

LES OGSÅ: Lippi mener Allegri burde overta Solskjærs jobb

31-åringne har kun startet to kamper i Premier League denne sesongen og står totalt bokført med 350 minutter med førstelagsfotball så langt i høst.

Matic står også uten kontrakt til sommeren, og selv om United har en opsjon på å forlenge den med et år, virker det ikke som om klubben er interessert i dette.

Tenker på EM



Serbia kan kvalifisere seg til EM i sommer og ifølge journalist Samuel Luckhurst mener Matic at den manglende spilletiden kan koste ham en plass i en EM-tropp.

United skal være åpne til å slippe midtbanespilleren mot en kompensasjon i januarvinduet, for å åpne opp en plass til en ekstra nysignering i det vinduet.

Premier League-klubben skal ifølge lokalavisen ha øremerket midler til en ny midtbanespiller nå i vintervinduet, men på grunn av dårlig uttelling i angrep kan de se ut som fokuset har skiftet mot å få inn en ny angrepsspiller i stedet.

LESOGSÅ: - Lar seg ikke skremme av Haalands skyhøye prislapp

Skulle Matic dra, vil det imidlertid åpne for to nykommere i januarvinduet.

Skulle det vise seg vanskelig å bli kvitt serberen nå i vinter, ender det hele trolig med at United ikke benytter opsjonen på å forlenge kontrakten og lar Matic gå gratis, på samme måte som klubben gjorde med Antonio Valencia sist sommer.

Satser på unge spillere



Manager Ole Gunnar Solskjær ønsker å bygge laget rundt yngre og mer fremadstormende spillere og har hatt suksess med signeringer som Daniel James og Aaron Wan-Bissaka.

Les også Liverpool må spille kamper to dager på rad

United betalte rundt 35 millioner pund (kan bli 40 mill. pund) for Matic i 2017. Serberen ble hentet av José Mourinho, som han også spilte under i Chelsea.

Nå kan det imidlertid virke som om Solskjær har bestemt seg for å satse på folk som Scott McTominay og Fred foran 31-åringen.

Matic har for øvrig slitt med skade den siste tiden og slutten av oktober dra han til Dubai for å trene i varmere vær. Han dro sammen med kona og deres tre barn.