Hevder Messi er klar for å forlate Barcelona i 2021: - Jeg så den komme

Argentineren skal ikke være fornøyd med tingenes tilstand i klubben, mens Viasport-ekspert Petter Veland tror det hele er et nøye planlagt spill.

Natt til fredag kom den oppsiktsvekkende meldingen fra den spanske radiostasjonen Cadena SER om at Lionel Messi nå er forberedt på å forlate Barcelona etter at kontrakten går ut i juni 2021.

Etter at nyheten sprakk, har medier over hele verden plukket opp saken - deriblant den amerikanske storkanalen ESPN, den engelske tabloidavisen Daily Mail og svenske Expressen, samt flere storaviser i Spania.

Messi skal ifølge spanske rapporter være lei av at han får skylden for problemene i klubben, og han skal ha avbrutt kontraktsforhandlingene med den katalanske storklubben.

Viasport-ekspert Petter Veland forteller at «timing» var det første han tenkte da han så rapportene fra den spanske radiogiganten sent torsdag.

- Jeg så den på mange måter komme, og det har vært litt snakk om tidligere at det finnes en mulighet for at Messi går lei styret som holder på i Barcelona, forteller han til Nettavisen og sikter til Barcelona-president Josep Maria Bartomeu.

EKSPERT: Viasport-ekspert Petter Veland. Foto: Øystein Klock (MTG)

- Det har jeg null tro på

La Liga-eksperten forteller at Bartomeu er ansvarlig for flere store kjøp som ikke har slått til de siste årene, og at Barcelona ikke dominerer på samme måte som tidligere.

- Og nå kommer dette rett etter at Real Madrid har tatt en ny seier og det skiller fire poeng, rett etter at Barcelona har spilt to uavgjort på rad, og rett etter rapportene om at Quique Setien har «mistet garderoben» og en uke etter sekvensen der Messi visstnok ikke gidder å høre på hva assistenttreneren har å si. Man legger opp til en perfekt smash ved å komme med den nyheten nå, for nå tenker folk flest at det ligger noe i det, fordi man legger sammen to og to og får fire, utdyper Veland.

Han vil ikke utelukke at Messi kan komme til å forsvinne neste år, men kjøper ikke rapportene om at 33-åringen skal ha bestemt seg allerede nå - over et år i forveien.

- De kan godt være at de (Cadena SER, red. anm) har rett i at Messi akkurat nå ikke er så fornøyd som han føler han bør være, men at Messi allerede nå skal ha bestemt seg for at han stikker om ett år, det har jeg null tro på.

Han påpeker at mye henger sammen med presidentvalget i klubben. Messi skal ha et anstrengt forhold til Bartomeu, som har vært president i klubben siden 2015.

Det betyr at 57-åringen uansett ikke kommer til å stille til gjenvalg på grunn av Barcelonas egne regler om makslengde for hvor lenge hver president kan sitte.

- Det er helt åpenbart at de tingene som har skjedd i klubben de siste årene, både på og utenfor banen, har svertet Barcelonas rykte, og det er til syvende og sist Bartomeu som er ansvarlig som øverste leder, forteller Veland som påpeker at Messis «problem» i så måte uansett vil være borte neste år.

Et mulig scenario er imidlertid at en av Bartomeus menn vinner neste års presidentvalg, slik at Barca-skuten i så fall styres i samme retning.

- Da kan det være en reell fare for at Messi stikker og ikke gidder mer. Samtidig tror jeg dette bare er et ledd, et spill for galleriet og et pressmiddel for å sørge for at det sommeren 2021 er noen andre som vinner presidentvalget, sier Veland.

Ser kun på City som mulig ny klubb i Europa

Han tror ringvirkningene av Cadena SER-saken er at mulige presidentkandidater i klubben nå tar kontakt med Messis folk for å høre hva de kan gjøre for at argentineren blir værende i klubben.

- Man ser allerede nå at mekanismene man mistenkte var i gang, slår til for fullt.

33-åringen fra Rosario har båret Barcelona på sine skuldre i en årrekke, men har tidligere vært åpen for en retur til Argentina og Newells Old Boys når karrieren er på vei mot slutten.

De siste dagers opplysninger gjør imidlertid at ryktene rundt klubbfremtiden svirrer videre, men Veland ser egentlig kun én annen europeisk klubb som aktuell dersom Messi forsvinner neste år.

Han tror det sitter svært langt inne for Barca-stjernen å gå gratis til en konkurrerende klubb i Champions Leauge.

- Man har kanskje bare Manchester City for der er Txiki Begiristain sportsdirektør og Pep Guardiola trener. Men akkurat den hekken som Lionel Messi følelsesmessig må hoppe over for å signere vederlagsfritt for en CL-konkurrent, tror jeg er ekstremt høy.