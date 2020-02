Hevder Messi har avsluttet «krigen». Men Barcelona-helt roper bløff: - Jeg kjøper det ikke!

Det rapporteres i spansk presse at Barcelona-presidenten hastet tilbake til Barcelona for å roe ned situasjonen mellom Lionel Messi og Eric Abidal.

Tirsdag kveld bestemte Messi seg for å ta et knallhardt oppgjør med Barcelonas sportsdirektør Abidal, etter at den tidligere Barcelona-forsvareren var ute og kritiserte spillerne i et intervju med spanske Sport.

Det var første og fremst i forbindelse med sparkingen av tidligere trener Ernesto Valvede at Abidal understreket at flere av spillerne ikke ga det de hadde under den tidligere treneren.

Det fikk Barcelonas legendariske nummer ti, som ikke har for vant å uttale seg om klubbens indre politikk, til å uttale seg på Instagram, der han mente at Abidals kommentarer var urettferdige.

Kalles inn på teppet

Samtlige spanske medier slo dette opp tirsdag kveld, men saken har gått som en farsott i spansk presse onsdag. Blant andre radiokanalen Cadena SER har omtalt oppgjøret som en «atombombe».

Onsdag formiddag kom det frem at i den katalanske radiokanalen RAC1 at alarmklokkene har begynt å gå for alvor inne på Camp Nou. Det skal ha ført til at president Josep Bartomeu tok affære, hevder radiokanalen.

Bartomeu kalte ifølge kanalen Abidal inn på teppet etter at kaoset oppsto, og at han avsluttet sin tur Brüssel tidligere enn ventet for å få orden på situasjonen.

Barcelona har til gode å uttale seg om situasjonen, rapporterer radiokanalen, men at denne situasjonen skal ha tatt hele klubbledelsen på senga. Dermed handlet rapportene om det at hastemøtet fort kunne bety kroken på døra for Abidal.

Senere onsdag kom uventede rapporter om at Abidal og Messi hadde kommet til forsoning, og at den franske VM-finalisten fra 2006 skulle fortsette i sitt arbeid på Camp Nou.

Flere av de store spanske avisene melder på sine forsider at det nå er blitt forsoning mellom Messi og Abidal:

NÆRE: Lionel Messi og Eric Abidal var lagkamerater i Barcelona. Foto: Manu Fernandez (AP)

Det var nemlig i forkant av kampen mot Levante at Abidal og Bartomeu skal ha møtt direktørene Oscar Grau og Ramon Planes, der det ble gjort klart at den tidligere Barcelona-spilleren hadde deres fulle støtte. Etter ordkrigen mot Messi skal pipen ha fått en annen lyd.

Abidal tok over som sportsdirektør i Barcelona sensommeren 2018 etter at Robert Fernández gikk fra stillingen i klubben. Den gangen ble blant andre Jordi Cruyff, sønn av legendariske Johan Cruyff, også koblet med posisjonen i klubben.

Under onsdagens trening la Marca ut en video der trener Setién tydelig prøver å muntre opp stemningen, selv om Messi anses å ikke ha vært i spesielt godt humør da han ankom treningsfeltet.

Klausulen som endrer alt

Det spekuleres kraftig i spansk presse om Lionel Messis kontraktsklausul hos Barcelona har gjort at situasjonen i Barcelona har vært mer kritisk enn den tidligere har vært.

Det var nemlig sist sommer at Barcelona-president Josep Bartomeu bekreftet at det eksisterer en klausul der Messi, i teorien, kan si opp sin kontrakt i klubben, og signere for hvem han måtte ønske. Dette er et poeng som blant andre Sid Lowe i The Guardian tar opp.

Klausulen er den samme typen som Andrés Iniesta og Xavi hadde i sine kontrakter, som de benyttet seg av mot slutten av karrierene sine. Iniesta tok turen til Japan med klubben Vissel Kobe, mens Xavi var innom Al-Sadd i Qatar på tampen av sin karriere.

En av de som nevner klausulen er frilansjournalisten David De las Heras:

- Messi har en klausul i kontrakten sin om at han kan dra fra Barcelona på slutten av hver sesong. Om styret fortsetter på denne måten, så kommer vi til ha et post-Messi Barcelona mye kjappere enn vi hadde forventet, skriver han på Twitter.

Viasports LaLiga-ekspert Petter Veland tror at en er varsom rundt klausulen som Messi sitter på, men at det ikke burde anses som et viktig ledd i den videre utviklingen rundt kaoset på Camp Nou:

- Jeg tror ikke det er en reell frykt i dette, men det kan være en ulogisk frykt. Jeg tror ekteskapet mellom Barcelona og Messi er så slitesterkt i utgangspunktet at selv om den ene har sagt eller gjort noe dumt, så frykter man ikke noe oppriktig brudd. I verste konsekvens kan jo det uansett være utfallet, sier Veland til Nettavisen.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland tror Eric Abidal sitter utrygt på Camp Nou.

- Det kan ligge en frykt fordi Iniesta gjorde det samme, selv om situasjonen ikke er lik. Det kan tenkes at Messi vil avslutte karrieren i Newell's Old Boys (Messis moderklubb i Argentina, journ. anm.), men det er ikke før om noen år. Jeg ser ikke for meg at Messi er typen som drar like før presidentvalget, og mens klubben står ved et veivalg.

Veland uthever at mye av temaet i spansk presse er at presidentvalget i Barcelona, som egentlig er satt til 2021, nå kan fremskutt til 2020 grunnet bråket så har pågått i Barcelona over lengre tid.

Dette i forbindelse med Neymars overgang til Paris Saint-Germain, bytte av sportsdirektør fra Robert Fernández til Eric Abidal, mislykkede storsigneringer i Ousmane Dembélé og Coutinho, samt dårlig gjennomslagskraft på overgangsmarkedet.

Uansett tror Veland at resultatet av situasjonen i Barcelona er mer til Messis vinning, dersom det stemmer at Abidal blir værende





- Om det var Abidal som måtte gå, så hadd Messi satt seg i en kinkig situasjon. Han ønsker jo bukt med teorien om at det er han som trekker i trådene, bestemmer når trenere må gå og hvem som skal kjøpes.

- Men blir det sånn at om sportsdirektøren må gå når Messi bruser med fjærene så er det et stort paradoks, forklarer Veland.

- Føler meg død innvending

Et av programmene som har tatt for seg store deler av problematikken som pågår i Barcelona er El Chiringuito, som av mange anses som det største på spansk TV.

Flere av panelmedlemmene slo tirsdag ring rundt at Messis uttalelse nå gjorde at Abidal burde gjøre seg klar til å pakke koffertene, og forlate sin stilling som sportsdirektør i klubben. Blant dem var den innflytelsesrike programlederen Josep Pedrerol:

- Abidal pakker koffertene sine, skrev Pedrerol, med et bilde av Messis Instagram-innlegg.

En av de mer profilerte gjestene var Barcelona-legenden Francisco «Lobo» Carrasco gjest, og han gjorde det klart tirsdag kveld at situasjonen som pgikk på Camp Nou kan ende i tårer for alle som har hjertet sitt i Barcelona, dersom det ikke kommer en snarlig løsning:

- Jeg ønsker ikke at Messi skal dra uansett. Om denne situasjonen fortsetter, så kommer han til å dra. Det er noen ting som må skje .. og disse tingene må skje. Nå er det blitt slik at man blir nødt til å gjøre noe, sa Carrasco under tirsdagens sending av El Chiringuito, som ikke ønsket å gjette utfallet av hendelsen.

Han var uansett veldig tydelig på at situasjonen som nå utspiller i Barcelona er helt unik:

- Nå skal jeg si en ting, som jeg aldri har sagt før: i alle disse årene, der jeg har forelsket meg i hans måte å spille fotball på, så er dette første gang der jeg anser at Messi står med én fot utenfor Barcelona, tordnet Carrasco.

- Dette er helt grusomt, jeg får lyst til å løpe herfra, og aldri se fotball igjen. Dette er den verste nyheten jeg kan få. Forestill deg det .. nå har man kommet til det punktet der man må balansere om han skal være «ikke fornøyd» eller «ha det dårlig». Nå kommer det til å skje superviktige ting i Barcelona, og jeg ønsker å være positiv. Men jeg er utrolig nervøs, jeg føler meg død innvending.

Da onsdagens program ble vist på spansk TV var ikke Carrasco overbevist:

- Det har vært negative tider, men jeg har aldri opplevd lignende. Jeg mener det samme i dag som i går. Jeg kjøper ikke dette, jeg ser ikke det bildet der Abidal og Messi tar hverandre i hånda, sier Carrasco.

- Det er smart det Bartomeu har gjort her nå. Det passer øyeblikket, for de spiller kamp torsdag. Der skal det komme et resultat, det kan komme en balanse der og folk tenker sport. Da skal man fokusere på å vinne alt, men det er klart at Barcelona lever i visse forhold der man trenger endring, fortsatte Carrasco.

Han mente også å vite at det er allerede satt i gang prosesser for å sikre seg at Messi blir værende på Camp Nou.

«El Lobo» (Reven) spilte i Barcelona mellom 1978 og 1989, og var med å vinne La Liga med den katalanske storklubben i 1984/1985-sesongen. Han vant også cupvinnercupen tre ganger med klubben.

I tillegg til sin fantastiske karriere med Barcelona kan han også vise til 35 landskamper for Spania, og representerte det spanske landslaget i to EM-sluttspill, samt VM i México i 1986.