Hevder Messi kan forlate Barcelona nå. Det er bare én hake

Det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til fremtiden til Lionel Messi (33).

Den argentinske superstjernen har gjort det klart overfor Barcelona-ledelsen at han vil å forlate klubben.

Ifølge en rekke internasjonale medier ønsker Messi å utløse en klausul i kontrakten sin som gjør det mulig for ham å forlate Barcelona gratis mot slutten av en sesong, men klubben er tydelig på at fristen for å utløse klausulen gikk ut i juni.

Nå skriver ESPN at den eneste måten Messi kan forlate Barcelona gratis på en lovlig måte, vil innebære at argentineren forplikter seg til å ikke spille fotball for noen klubber det neste året.

Samtidig fikk Barcelona støtte fra La Liga denne uken som hevder at Messis utkjøpsklausul på 700 millioner euro fortsatt er gjeldende.

Messi møtte ikke opp

At Messi blir kjøpt for 700 millioner euro eller ikke spiller fotball på et år er usannsynlig.

På samme måte virker argentineren heller ikke å være lysten på å spille for Barcelona.

Klubben startet sesongoppkjøringen søndag, men Messi møtte ikke opp da spillerne angivelig skulle gjennomføre virustest.

Det som virker mer sikkert i saken er at siste ord ikke er sagt og at sagaen vil fortsette i ukene som kommer.

VIL DISKUTERE NY AVTALE: Barca-president Josep Maria Bartomeu håper å overbevise Lionel Messi. Foto: Handout (AFP)

- Ønsker å forlenge med Messi

Til tross for konflikten som nå har oppstått hevder ESPN at Barcelona fortsatt håper at Messi vil skrive under på en ny kontrakt med klubben.

Nettstedet skriver at Barcelona-president Josep Maria Bartomeu ønsker å sette seg ned med, Jorge Messi, spillerens far og agent, for å diskutere en avtale som vil knytte argentineren til klubben frem til 2023.

Barcelona-ledelelsen skal imidlertid ikke være veldig optimistiske med tanke på å sikre seg argentineren i noen år til.

For øyeblikket virker Manchester City å være favoritter til å signere Messi.