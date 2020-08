Hevder Messi vil bort fra Barcelona: Så bekreftet presidenten at treneren er ferdig i klubben

Det kan bli store omveltninger i Barcelona etter sesongen.

Etter det ydmykende kvartfinale-tapet i Champions League mot Bayern Munchen har det stormet rundt Barcelona.

Flere har spekulert i både manager Quique Setien og stjernespiller Lionel Messi sin fremtid i klubben.

Etter 8-2-tapet bekrefter president Josep Maria Bartomeu til den katalanske radiokanalen Cope at treneren er ferdig i klubben.

- Setien er borte, sier Bartomeu ifølge kanalen.

Quique Setien er etter alle solemerker ferdig som trener i Barcelona. Foto: Rafael Marchante (Reuters)

Også avisen AS omtaler rapportene søndag kveld.

Setien tok over jobben etter Ernesto Valverde i januar, men allerede nå kan skal han være ferdig i klubben.

Det er ventet at avgjørelsen kan bli offentliggjort allerede mandag.

President Josep Maria Bartomeu uttalte seg om trenerens fremtid søndag kveld. Foto: Josep Lago (AFP)

- Messi vil bort

Det er ikke bare på trenersiden at det stormer i den spanske storklubben. Ifølge den spanske journalisten Marcelo Bechler som rapporterer for tv-kanalen Esporte Interativo skal Messi ha uttrykt at han ønsker å forlate Barcelona allerede i sommer.

Ydmykelsen mot den tyske seriemesteren skal ha vært dråpen for den 33 år gamle argentineren, noe som igjen sørger for at Messi avslutter en sesong uten en tittel for første gang på 12 år.

Bechler var mannen som i 2017 først avslørte Neymar sin overgang til PSG, dermed anser flere rapportene som troverdige.

Lionel Messi ankommer hotellet etter det ydmykende tapet i Lisboa. Foto: Lluis Gene (AFP)

Journalisten melder at Messi er forbannet på ledelsen i Barcelona som ikke har innsett at det kreves forandringer etter fiaskosesongen.

- Ikke etter neste sesong. Nå, sier Bechler om utviklingen rundt Messi.

Messi skal også etterlyse dialog med ledelsen. Flere av klubbens avgjørelses rundt overganger og spillerlogistikk skal også ha fått argentineren og flere andre etablerte spillere til å reagere.

Salget av Neymar og de mindre vellykkede kjøpene av Coutinho, Ousmane Dembele og Antoine Griezmann er blant tingene som skal ha frustrert superstjernen.

Messi har en kontrakt på Camp Nou som går ut sommeren 2021.

Usikker fremtid

Ifølge flere spanske medier står nå Barcelona ved et veiskille.

Etter braktapet mot Bayern Munchen uttalte midtstopper Gerard Pique seg om tilstanden til klubben.

- Vi har nådd bunnen. Denne klubben trenger forandring. Ingen er hellige, om det kreves at jeg selv forlater klubben for at vi skal få inn nytt blod så er jeg beredt å gjøre det, sa Pique.

I Spania florerer nå ryktene om hvem som kan bli den nye Barcelona-treneren.

AS rapporterer at tidligere forsvarskjempe Ronald Koeman seiler opp som favoritt til jobben. Nederlenderen skal ha en klausul i sin kontrakt som landslagssjef for Nederland om å kunne ta en eventuell Barcelona-jobb.

- Alle vet at min drøm er å trene Barcelona, uttalte Koeman til Catalunya Radio i juni.

Også Mauricio Pochettino nevnes som en mulig kandidat til jobben sammen med Massimilano Allegri og tidligere storspiller Xavi.