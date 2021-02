Hevder Mourinho ble rasende da han oppdaget meldingen fra Bale

Ifølge engelske aviser skal Tottenham-manageren føle at han blir satt i et dårlig lys av det Gareth Bale la ut på Instagram.

Tottenham-manager José Mourinho skal ifølge Daily Mail være rasende på Gareth Bale på grunn av et innlegg sistnevnte har lagt ut i sosiale medier.

Waliseren var ikke i troppen da Tottenham spilte borte mot Everton i FA-cupen onsdag kveld, en kamp gjestene tapte på dramatisk vis med 4-5.

I forbindelse med at Bale ikke var i troppen, uttalte Mourinho at angrepsspilleren ikke hadde følt seg helt hundre prosent, selv om han var tilbake i trening. Bale skal, ifølge Mourinho, ha bedt om å bli undersøkt av medisinsk personell mandag denne uken.

- Han trente ikke på mandag. På tirsdag så trente han med laget, men jeg ble informert at hans ønske var å jobbe med fagpersonell i noen dager for å styrke det området hvor han ikke føler seg helt bra. Det er grunnen til at han ikke er her.

Instagram-melding

Mourinho ville imidlertid ikke kalle plagene for en skade.

Da Tottenham-treneren fikk spørsmål om han egentlig ønsket at Bale skulle vise mer vilje til å spille til tross for plagene, så ønsket ikke Mourinho å svare.

Onsdag, mens lagkompisene var på vei til kampen mot Everton, kom imidlertid en melding fra Bale. I et innlegg på Instagram la waliseren ut følgende: «Bra treningsøkt i dag», etterfulgt av en muskel-emoji.

Dette skal altså ha fått Mourinho til å reagere og han føler angivelig at meldingen fra Bale er et forsøk på å hinte om at det var Spurs-sjefen som ikke ville ha med stjernen i kamptroppen. Og ikke at det var snakk om en skade, slik Mourinho sa i intervjuet.

- Dårlig stemning

The Mirror skriver at Mourinho skal ha utelatt Bale fra troppen med vilje og at det skal være dårlig stemning mellom de to Tottenham-profilene.

31-åringen er på lån i Tottenham fra spanske Real Madrid. Det ble stor ståhei da avtalen ble gjennomført før overgangsvinduet stengte i fjor sommer.

Bale har imidlertid ikke fått det til etter overgangen og ifølge Daily Mail skal det ha blitt stilt spørsmål innad hos Spurs om veteranen fortsatt har det som kreves.

Avisen skriver videre at Bale har en ukelønn på rundt 600.000 pund i uka i Real Madrid og at Tottenham nå betaler rundt 250.000 pund av denne lønnen.

Retur til Real Madrid?

Mourinho og hans stab skal imidlertid ikke ha mistet troen på at waliseren kan finne formen og bli en nøkkelspiller for klubben i vårsesongen, men tiden renner fort ut.

Det at Spurs-sjefen valgte å utelate Bale fra troppen mot Everton, kan være et tegn på at tålmodigheten nå er i ferd med å være over.

Etter en skuffende sesong så langt er det også svært usikkert om Tottenham vil være interessert i å forlenge låneavtalen med superstjernen.

Dermed ligger det an til en retur til Real Madrid for Bale.

I den spanske hovedstaden virker imidlertid waliseren ikke å være særlig ønsket, noe som førte til det nåværende låneoppholdet til Tottenham.

Det gjenstår derfor å se hva slags løsning man eventuelt lander på til sommeren.

