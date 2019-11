Hevder Mourinho har tatt kontakt med Zlatan Ibrahimovic om overgang

Den svenske superstjernen står uten kontrakt ved nyttår, og skal være ønsket inn portene hos José Mourinhos nye klubb.

Tidligere denne uken ble det klart at José Mourinho er Tottenhams nye trener. Han erstattet dermed argentinske Mauricio Pochettino, som fikk sparken etter å ha vært sjef for de helhvite siden 2014.

Dette er den tredje Premier League-klubben José Mourinho trener. Fra før har han vunnet tre Premier League-trofeer over to opphold i Chelsea, og var også innom Manchester United før han fikk sparken jula 2018.

Under sin første pressekonferanse i Tottenham gjorde han det veldig tydelig at han ikke nødvendigvis ønsker å se til overgangsvinduet i januar for å forsterke laget. Det kan uansett se ut til at den portugisiske ringreven har ett navn på sin liste.

Les mer: Hevder Pochettino kan være tilbake på trenerbenken inne kort tid

Telefonsamtale

Ifølge den italienske avisen La Repubblica, som siteres av nettstedet SportWitness, skal Mourinho allerede ha vært på telefonen for å overtale den svenske superstjernen Zlatan Ibrahimovic om å ta turen til Tottenham Stadium.

Den legendariske 38-åringen har de siste to årene spilt i den amerikanske toppserien (Major League Soccer) for Los Angeles Galaxy, men det har siden blitt bekreftet at han ikke forlenger sin kontrakt i USA.

Den meget troverdige journalisten Fabrizio Romano har tidligere hevdet at AC Milan har tatt kontakt med Zlatans agent, Mino Raiola, for å sjekke forholdene rundt en mulig retur til italiensk fotball.

Zlatan Ibrahimovic har tidligere spilt i Premier League, da også under Mourinho, da han signerte for Manchester United sommeren 2016. Svensken leverte 29 scoringer på 59 kamper over de to sesongene han var i den røde delen av Manchester.

I United vant Zlatan den engelske ligacupen, der han ble matchvinner mot Southampton i finalen, samtidig som han også sikret seg en Europa League-tittel, etter at Ajax ble slått i finalen i Stockholm i 2017.

Det ble en trist avslutning på Premier League-eventyret for Ibrahimovic, som pådro seg en alvorlig kneskade i sin andre sesong, som satte ham ute av spill i over et halvt år.

Da Zlatan var ute med skade i United, så møtte Nettavisen supersvensken i Oslo.

Også Daily Telegraph hevder at Mourinho er veldig fysen på å hente inn Ibrahimovic, som en backup for stjernespissen Harry Kane. De skriver videre at Tottenham aldri erstattet Fernando Llorente, som forlot klubben til fordel for Napoli, og denne rollen kan fort være tiltenkt Ibrahimovic.

Videre skriver de at Zlatans tidligere Premier League-klubb, Manchester United, allerede har gjort det klart at de ikke kommer til å forsøke å hente stjerneangriperen når overgangsvinduet åpner i januar.

LES OGSÅ: Solskjær med klar beskjed om Mourinho-spørsmål

Høy lønn?

Skulle Mourinho få kloa i Ibrahimovic, så vil dette være den tredje klubben der de to jobber sammen. Som nevnt så var det nettopp Mourinho som hentet Zlatan til United sommeren 2016.

Den portugisiske supertreneren jobbet også med Zlatan i italienske Inter i 2008/2009-sesongen, før svensken ble solgt videre til Barcelona sommeren 2009.

Det skal uansett være uvisst hvorvidt Tottenham ønsker å betale den høye lønnen som det er ventet at Ibrahimovic kommer til å be om. Svensken skal selv ønske å signere en kontrakt på halvannet år, dersom han returnerer til europeisk fotball, skriver Daily Telegraph.

De hevder at Mourinho er interessert i å hente Ibrahimovic, men at hans førsteprioritet er å forsterke Tottenhams forsvar. Jan Vertonghen og Toby Alderweireld sitter begge på utgående kontrakter på Tottenham Stadium.

Det har også tidligere blitt hevdet at Mourinho allerede har startet sin sjarmoffensiv til nettopp stjernespiss Harry Kane. Det skal også ha gått så langt at Mourinho, ifølge Daily Mail, har gjort det klart at han ikke ønsker at Kane skal forlate klubben «under noen omstendighet».

Tottenham ligger i skrivende stund på 14. plass i Premier League, med hele 20 poeng opp til ligaleder Liverpool, etter 12 kamper spilt av årets sesong. De gjester West Ham borte allerede på lørdag.

Det blir hektiske dager for Mourinho og Tottenham, for allerede på tirsdag så tar de i mot Omar Elabdellaoui og hans Olympiakos i den femte gruppespillskampen av Champions League.

Les også Football Manager 2020: 12 lag du bør sjekke ut