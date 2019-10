Hevder Müller ønsker å forlate Bayern München

Tysk avis skriver at 30-åringen kommer til å be om å bli solgt i januarvinduet.

Bayern München-profilen Thomas Müller ønsker seg bort fra klubben. Det melder den tyske journalisten Christian Falk og SportBild onsdag morgen.

På Twitter skriver Falk at Müller kommer til å be klubben om å bli solgt når vintervinduet åpner i januar. Müllers kontrakt med Bayern går fram til 2021.

Nesten 500 kamper



30 år gamle Müller har vært i den tyske storklubben siden han kom til akademiet der i 2000. Raumdeuteren har i en årrekke bøttet inn mål, men nå kan det altså se ut til at han ønsker å prøve noe nytt, etter 12 sesonger på A-laget til München-klubben.

30-åringen har scoret 186 mål på 495 kamper for Bayern. Han har vært med å vinne Bundesliga åtte ganger, den tyske cupen fem ganger og Champions League én gang.

Müller har også hatt stor suksess med det tyske landslaget og ble verdensmester i 2014. Under VM i 2010 ble han turneringens toppscorer med fem mål.

Han har spilt 100 landskamper og nettet 38 ganger med flagget på brystet.

Skulle det bli en overgang i januar kan fort Premier League bli neste stopp. Müller har tidligere blitt koblet med blant andre Manchester United.

Kompisen ble United-flopp



Om veteranen passer inn i Ole Gunnar Solskjærs prosjekt med unge, helst engelske spillere er imidlertid et annet spørsmål. United har de siste årene brent seg på å hente spillere litt oppi årene, og gi dem skyhøye lønninger på lange kontrakter.

Müllers tidligere lagkompis Bastian Schweinsteiger gikk blant annet til United da han ønsket nye utfordringer i 2015, men oppholdet ble en gedigen fiasko.

Müller har så langt vært på banen i ti kamper for Bayern München denne sesongen og 30-åringen har nettet ett mål. Til tross for at Müller har banket inn mål på bestilling i Bayern-trøyen, må vi helt tilbake til 2015/16-sesongen for å finne en sesong der angrepsspilleren scoret tosifret antall mål i ligaen. Da banket han inn 20 ligamål.

P.S. SportBild har også mer overgangsnytt onsdag. Avisen skriver at det skal ha vært møter mellom Bayern München og Manchester Citys Leroy Sanémed tanke på en overgang. Tyskeren var sterkt koblet til Bayern også i sommervinduet.