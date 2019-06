Hevder Neymar ønsker seg tilbake til Barcelona

Neymar forlot Barcelona til fordel for PSG i 2017, men i dag skal spilleren angre seg.

- Jeg vil ikke fortsette her i PSG, jeg vil tilbake til hjemmet mitt. Jeg skulle aldri ha dratt!

Dette skal Neymar ha fortalt Paris Saint-Germains president Nasser Al.Khelaifi, melder Mundo Deportivo på onsdag.

Neymar forlot Barcelona i overgangen som knuste alle overgangsrekorder i 2017, da gigantene fra Paris punget ut 198 millioner pund for spilleren.

- Griezmann kan bli en del av avtalen

Thomas Tuchel skal heller ikke ha noen innvendinger mot at brasilianeren forlater klubben, og legger til grunn problemene Neymar angivelig skaper i garderoben.

En av faktorene som skal gjøre en slik sjokkovergang mulig, er at Lionel Messi selv ønsker å ha Neymar tilbake i Barcelona, der Neymar hadde massiv suksess som en del av den slagkraftige trioen «MSN» på topp.

I løpet av sine to sesonger i Paris, har Neymar spilt 58 kamper og notert seg for imponerende 50 mål i alle konkurranser. Det har likevel vært et opphold preget av skader, og etter Champions League-eliminasjonen mot Manchester United denne sesongen klarte brasilianeren å terge på seg UEFA, som nå har suspendert spilleren i tre kamper fra neste sesongs turnering.

Det blir dog ingen enkel overgang å få i land. I tillegg til den enorme overgangssummen Barcelona må ut med for å blidgjøre PSG, skal de allerede ha en avtale på plass med Antoine Griezmann.

Buisness Insider skriver at Barcelona faktisk er villige til å inkludere Griezmann, som enda ikke er presentert som Barcelona-spiller, i en avtale med PSG, og siterer El Mundo på at de i tillegg til dette skal legge en god sum penger på bordet for å hente Neymar tilbake.

I kulissene lurer også Real Madrid, som skal ha ønsket seg Neymar allerede da han forlot Santos til fordel for Barcelona i 2013.

- Ingen tvang han til å komme hit

Forholdet mellom Neymar og PSG-president Nasser Al-Khelaifi skal ha surnet den siste tiden, og nylig la den oljerike eieren ikke skjul på at han hadde sett seg lei av superstjerne-tendensene i klubben.

- Jeg ønsker spillere som er villige til å gi alt - og forsvare æren til drakta og prosjektet vi har på gang. De som ikke ønsker det, eller ikke forstår det, får vi ha en prat med. Vi må selvfølgelig respektere kontraktene, men prioriteten nå er tilhørlighet til prosjektet, uttalte Nasser Al-Khelaifi nylig.

Og la til følgende melding, tydelig rettet mot Neymar:

- Ingen tvang han til å signere for klubben. Ingen dyttet han hit. Han kom av egen vilje for å bli en del av dette prosjektet.

Daily Mail spekulerer også i om forholdet mellom Neymar og Kylian Mbappe er en av grunnene til at brasilianeren nå ønsker seg bort. De to angrepsspillerne skal begge ha et ønske om å være den store stjernen i klubben, skriver avisen.

Neymar er for tiden ute med en ankelskade som holder han på sidelinjen under hele sommerens Copa America.