Hevder Neymar-overgangen til Barcelona er i ferd med å ryke

De to storklubbene sliter med å komme til enighet rundt brasilianeren.

Torsdag gikk den italienske overgangsguruen Gianluca di Marzio ut med nyheten om at Barcelona og Paris Saint-Germain nærmer seg enighet rundt overgangen til Neymar.

Fredag melder avisen Mundo Deportivo, som er basert i Barcelona, at det er katalanerne som nå har takket nei til et forslag fra Paris Saint-Germain om en mulig overgang.

Det har blitt dokumentert at Barcelona-direktører har vært i Paris for møter, og en av dem hevdet nylig at klubbene «nærmer seg» en enighet rundt 27-åringens retur til Barcelona.

Barcelona gir opp

Ifølge Mundo Deportivo så skal PSG ha ønsket en overgang som sender Neymar til Barcelona i retur for stjernetrioen Ousmane Dembélé, Ivan Rakitic og Jean-Clair Todibo.

I tillegg til dette skal PSG ha bedt om en betydelig pengesum. PSG verdesetter nemlig Neymar til 215 millioner euro, skriver avisen, som nå også hevder at det anses som nesten umulig å bli enige om en overgang.

Ifølge ESPN sin informasjon skal pengesummen ha ligget på 130 millioner euro, og også de hevder at det ikke er ventet at Barcelona kommer til å returnere med et bud for Neymar denne sommeren.

I spansk presse har det blitt rapportert at Barcelona, blant annet, har kommet med et tilbud om å låne Neymar sesongen 2019/2020, noe som skal ha blitt blankt avvist av pariserne.

Ifølge ESPNs opplysninger har ikke Barcelona skrinlagt sjansene for å hente tilbake Neymar denne sommeren. Ifølge deres informasjon skal Barcelona tidligere i sommer ha tilbud Coutinho og Rakitic, pluss 80 millioner euro, for Neymar.

Det var lenge spekulert i om Coutinho kunne være på vei til Paris Saint-Germain som en del av det som hadde vært sommerens største overgang, men han har siden signert på lån for Bayern München.

Bildet som avslører?

Ryktene rundt Neymar kommer nok uansett ikke til å stoppe med det første. For fredag rapporterer den spanske avisen Sport at en av Neymars sponsorer kan ha gitt Barcelona-supporterne nytt håp om en overgang.

Den italienske klokkeprodusenten GaGà Milano var nemlig ute på Instagram og gratulerte Neymar med overgangen til Barcelona. De hadde lagt ved et bilde der Neymar stod i Barcelonas nye drakt.

Dette bildet ble siden slettet, men observante Barcelona-supportere har siden latt bildene sirkulere på sosiale medier. Sport hevder at klokkeprodusenten har til gode å klargjøre om dette var gjort ved en feil, eller hva som egentlig lå bak innlegget.

En som virker ganske oppgitt over hele sagaen er Barcelona-trener Ernesto Valverde, som ble spurt om situasjonen under sin pressekonferanse fredag:

- Jeg gleder meg veldig til vinduet stenger, og alt dette er over. Da kan vi slappe av og da vet vi hvor landet ligger, for dette begynner å bli mye. Hva angår Neymar har jeg lite å si, han spiller for en annen klubb og vi respekterer motstanderne våre, sa Valverde ifølge Mundo Deportivo.

Det spanske overgangsvinduet, så vel som det franske, stenger 2. september.