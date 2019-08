Hevder Neymar signerer for Barcelona

Brasilianeren ser ut til å returnere til de spanske mesterne.

Overgangssagaen rundt Neymar (27) ser ut til å gå mot slutten. Ifølge overgangsguruen Gianluca Di Marzio skal det nå være enighet mellom Paris Saint-Germain og Barcelona rundt en overgang.

Se direkte: Nettavisen viser Eliteserien i Håndball

Han skriver at partene er timer unna å signere avtalen som gjør superstjernen til Barcelona-spiller igjen.

Kan involvere flere spillere

Neymar har vært koblet til både Barcelona og Real Madrid i hele sommer, og han ser nå ut til å ha tatt sitt valg. Angriperen var også Barcelona-spiller fra 2013 til 2017.

Det har blitt spekulert rundt både spillerbytter og en prislapp på omtrent to milliarder kroner for en eventuell Neymar-overgang. Ifølge Sky Italia skal det være snakk om en miks av penger og spillerbytter i avtalen. Ivan Rakitic, Ousmane Dembele og unggutten Jean-Clair Todibo skal alle være aktuelle for å dra motsatt vei.

Rakitic og Todibo skal være enige i en overgang motsatt vei, og partene venter foreløpig kun på et ja fra Dembele før det hele kan bekreftes. Trolig er det snakk om en overgang for de to førstnevnte og et utlån for Dembele.

Forhandlinger i Monaco

Ifølge den spanske journalisten Gerard Romero sitter partene for øyeblikket i samtaler i Monaco, hvor det torsdag kveld skal gjennomføres trekning til Champions League. Barcelona-president Josep Maria Bartomeu skal selv være med i forhandlingene.

RMC Sport i Frankrike hevder på sin side at avtalen foreløpig ikke er i boks.

Franske Soccer Link hevder at Paris Saint-Germain nå har kastet seg rundt og prøver å hente Real Madrids Luka Jovic på lån den kommende sesongen. Jovic kom til den spanske hovedstadsklubben i sommer.