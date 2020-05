Hevder Neymar vil si fra seg milliardsum for å presse gjennom overgang

Den brasilianske superstjernen kobles stadig vekk fra PSG. Nå skal han ha indikert at han er klar til å si fra seg store summer.

Ryktene rundt en potensiell overgang for Neymar har gått sin gang både i spansk og fransk presse det siste året. Det er først og fremst en retur til Barcelona som har blitt diskutert mest.

Sommeren 2019 ble det blant annet hevdet av overgangsgururen Gianluca di Marzio at overgangen nærmet seg, men at den senere falt sammen da PSG og Barcelona ikke ble enige.

Såpass nære skal det uansett ha vært at sportsdirektør Eric Abidal var på plass i den franske hovedstaden for å fullføre overgangen for Neymar.

- Sier nei til milliard

Det skal uansett ikke stå på viljen til den brasilianske 28-åringen, skal vi tro den spanske avisen Mundo Deportivo. De hevder nemlig at Neymar er klar til å si nei til en voldsom sum.

Ifølge avisens opplysninger skal nemlig PSG stå klare til å forlenge Neymars kontrakt. Den Qatar-eide klubben har nemlig kontrakt med brasilianeren frem til sommeren 2022.

De skal uansett stå klare til å tilby ham en ny kontrakt, der de ønsker å gi Neymar en bonus på 100 millioner euro (rundt 1.1 milliarder kroner) for å binde seg til klubben.

Ikke bare skal Neymar ha sagt nei til det tilbudet, ifølge den spanske avisen, han skal også ha indikert til Barcelona at han gjerne går med på å kutte lønnen sin i to for å sikre en retur til Katalonia.

Barcelona og Neymar skal nemlig ha vært enige om at dersom brasilianeren skulle returnere til klubben, så måtte han gå med på å gå tilbake til den lønningen han hadde før han forlot Barcelona for PSG i 2017.

Det hevdes at det hersker en bestemmelse hos FIFA som gjør at Neymar kan presse PSG til å måtte sette en salgssum på Neymar. Ifølge avisen, så skal dette utgjøres ved at man ser hvor mye han kostet da han ankom, hvor mange år han har igjen på sin nåværende kontrakt, og hvor mye det ville kostet å beholde ham på kontrakten.

Ifølge Mundo Deportivo skal dette være estimert til å ligge på rundt 180 millioner euro, hvilket fortsatt skal være en sum som anses for dyr for Quique Setiéns klubb.

Neymars villighet til å gå ned i lønn skal være påvirket av den pågående korona-pandemien, der flere av verdens aller største klubber har mindre å rutte med.

Lønnskutt

Barcelona er en av flere klubber i Spania som har bedt spillerne om å ta et lønnskutt. Det var lenge spekulert i spansk presse rundt villigheten fra stjernespillerne på disse lønnskuttene.

Til slutt trumfet Lionel Messi igjennom, og bekreftet på sin Instagram-konto at man nå har bestemt at lagets førstelagsspillere tar 70 prosent lønnskutt frem til sesongen starter opp igjen.

Klubber som Atlético Madrid og Valencia har også gått inn for lønnskutt helt, eller delvis, gjennom statens kriseplan, mens Real Madrid frivillig har gått med på å kutte spillernes lønninger med 20 prosent.

De spanske klubbene har fått tommel opp for å returnere til treningsfeltet uken som starter 4. mai, men at de må legge til rette for å opprettholde smittevernet.

For Neymar sin del, så vil det uansett ikke bli mer ligafotball i Frankrike denne sesongen. Det er allerede blitt bestemt at Ligue 1 er ferdig for sesongen 2019/2020.

Paris Saint-Germain, som ledet ligaen da den ble stoppet, er nemlig utropt til mester. Det betyr at klubben har vunnet den franske toppdivisjonen alle de tre årene Neymar har vært der.

Den franske hovedstadsklubben har også gått videre fra åttedelsfinalen i Champions League, som selvfølgelig også er midlertidig stoppet.

Der eliminerte de Erling Braut Haaland, og hans Borussia Dortmund. Neymar fikk også mye kritikk for å erte Haalands «zen»-feiring etter at de gule og sorte var sendt ut av turneringen.

Barcelona står også med én fot i den neste runden av Champions League, etter at de spilte 1-1 borte mot Napoli i den første kampen. Dries Mertens sendte hjemmelaget i føringen, før Antoine Griezmann utlignet.

