Hevder ni Premier League-klubber har gått sammen om ny plan

Premier League-klubbene jobber febrilsk med å finne løsninger i koronakrisen.

Fredag er det duket for et nytt videomøte mellom representanter fra de 20 klubbene i Premier League.

Ifølge Sky Sports er det stadig flere av dem som vil finne en løsning for å få avsluttet sesongen før 30. juni, for å unngå konflikter med spillere som har kontrakt til den datoen.

Klubbene er fremdeles for å gjøre alt i deres makt for å fullføre sesongen, heller enn å annullere den, skriver The Mirror.

Les også: Joshua King i stort intervju: Åpner opp om Solskjær, Haaland og landslaget (+)

Ifølge avisen er det ni klubber som sammen har diskutert mulighetene for en forkortet sesongen, dersom det ikke er mulig å gjennomføre alle de gjenstående kampene før 30. juni.

I tillegg til spillerkontrakter, er det flere sponsoravtaler som enten starter eller slutter den samme datoen.

FIFA har kommet med forslag om at kontraktene til spillere som i utgangspunktet utløper 30. juni, skal kunne forlenges til sesongslutt, men klubbene frykter at det juridisk ikke vil la seg gjøre.

- Hvordan kan det være rettferdig at europacup-plasser og nedrykk blir avgjort med ribbede spillerstaller? sier en anonym klubbeier ifølge Sky Sports.

Det er ingen forventning om at klubbeierne skal finne en endelig løsning under fredagens møte. Bakgrunnen for det er at ligaen uansett ikke vil kunne settes i gang igjen før myndighetene gir grønt lys.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter

De fleste Premier League-klubbene har ni kamper igjen å spille av årets sesong, og Liverpool leder ligaen 25 poeng foran Manchester City.

På nedrykksplass ligger Bournemouth, Aston Villa og Norwich.

Skotske fotballigaer avsluttes

Onsdag kveld ble det klart at de skotske fotballigaene under nivå én avsluttes nå.

Beslutningen om å avlyse alt utenom toppdivisjonen betyr at Dundee United er mester i den skotske mesterskapsserien, at Raith Rovers er mester i 1. divisjon og Cove Rangers i 2. divisjon.

Hva som skjer med nedrykk blir bestemt senere. Det samme gjelder for hvorvidt det blir opprykk på tre nevnte vinnerlagene.

Hva som skjer med Premier League i Skottland blir ikke avgjort før 23. april. Kristoffer Ajers Celtic leder serien med 13 poeng ned til Rangers og ligger an til å ta sitt niende mesterskap på rad.