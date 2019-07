Hevder Ødegaard har imponert i Real Sociedad: - Har påvirket spillerne og trenerne

Kan bli erstatteren til La Real-legenden Xabi Prieto.

Martin Ødegaard imponerer stort etter overgangen til Real Sociedad, skal vi tro den spanske storavisen Mundo Deportivo. De skriver at etter kampen mot Lagun Onak, så har flere viktige personligheter blitt imponert over drammenseren.

I tirsdagens baskiske utgave av Mundo Deportivo er nordmannen på forsiden med overskrifen «Ødegaard-påvirkelse». Det er spesielt Ødegaards tekniske ferdigheter som har blendet hans nye klubb.

Det ble tidligere denne sommeren klart at Real Madrid låner ut Ødegaard den kommende sesongen, og etter all sannsynlighet vil nordmannen bli værende i San Sebastián også sesongen 2020/2021.





Teknisk briljant

Journalisten Mikel Encinas, som har ansvaret for Real Sociedad for Mundo Deportivo, hevder det er flere som har bitt seg merke i kvaliteten til 20-åringen.

- På Zubieta (treningsanlegget til La Real) så har han påvirket både spillere og trenere. Flere av spillerne har latt seg blende av det tekniske nivået til spilleren som er på lån fra Real Madrid, og nettopp disse tekniske ferdighetene har gitt positive svar også fra de som styrer og steller hos de blå-hvite, skriver Encinas.

Han hylles i stor grad for opptredenen mot Lagun Onak, der han vartet opp med én målgivende og var involvert i det aller meste Real Sociedad foretok seg offensivt i den første omgangen.

Ødegaard fikk 45 minutter den kampen før han, så vel som resten av startoppstillingen, ble byttet ut etter den første omgangen mot laget som spiller på fjerde nivå i det spanske ligasystemet.

Nordmannens villighet til å forsvare, og gjøre en jobb på den defensive delen har også blitt notert i Baskerland. De fremhever at nordmannens rolle på midtbanen i Vitesse fort kan bli en viktig del av spillet til trener Imanol Alguacil, som er opptatt av balansen på sine lag.

Xabi Prieto

Han spilte i en offensiv midtbanerolle sentralt i banen. Det får Encinas til å spekulere i hvorvidt Real Sociedad kanskje har funnet erstatteren til klubblegenden Xabi Prieto.

- I den første omgangen av kampen spilte han foran Rúben Pardo og Asier Illarramendi, og han han strålte. Som offensiv midtbane så har det manglet riktig type etter at Xabi Prieto la skoene på hylla, skriver Encinas videre.

LEGENDE: Xabi Prieto har stor status i Real Sociedad. Foto: Efrem Lukatsky (AP)

Forrige sesong spilte Real Sociedad i stor grad uten en registrert offensiv midtbanespiller bak spissen, selv om Mikel Oyarzabal tidvis påtok seg den oppgaven. Han falt ofte ned i midtbaneleddet, og dermed var det ingen til å spille «Xabi Prieto-rollen» på Anoeta.

Xabi Prieto regnes som kanskje den aller største legenden i Real Sociedads historie. Han spilte hele sin karriere i klubben, og stoppet på totalt 580 kamper for A- og B-laget til klubben fra San Sebastián. Han la skoene på hylla i 2018.

Såpass viktig er han i klubbhistorien til Real Sociedad at i hans siste hjemmekamp, så byttet de ut logoen på drakten sin og spilte heller med et bilde av midtbanespilleren på brystet.

Videre skriver Mundo Deportivo at Ødegaard, sammen med svenske Alexander Isak, har begynt å ta spansktimer på Zubieta. De to skandinavene skal ha blitt gode venner etter at de ble presentert sammen som Real Sociedad-spilleren, skriver avisen.