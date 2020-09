Hevder Ødegaard har overrasket stjernene i Real Madrid: - Gjort litt av et inntrykk

Martin Ødegaard (21) har for alvor startet sin A-lagskarriere for Real Madrid. Så langt tyder mye på at nordmannen klarer å bære sin egen vekt i en av verdens største klubber.

«Bra, Martin, bra! Det er et rop man har fått høre regelmessig på treningsfeltet på Valdebebas».

Slik starter storavisen AS sin artikkel om Martin Ødegaards inntog i A-stallen til Real Madrid denne sesongen.

- Gjort litt av et inntrykk

Avisen, som følger klubben svært tett, mener den norske 21-åringen rett og slett har imponert sine meritterte lagkamerater stort.

AS skriver at nordmannen har vært så god på trening at både hovedtrener Zinedine Zidane og de andre spillerne for lengst har akseptert ham.

- Han har gjort litt av et inntrykk, skriver AS.

Når vi får se Ødegaard i aksjon for Real Madrid er foreløpig noe usikkert. Nylig ble det klart at nordmannen har slitt med kneskaden «jumpers knee».

De siste ukene har vi sett bilder av unggutten på trening i den spanske hovedstaden, men han måtte samtidig melde forfall til landskampene mot Østerrike og Nord-Irland.

- Lagkameratene overrasket over fysikken

AS skriver at det var Ødegaards bevisste valg at han heller ville jobbe med å få kneet i orden enn å reise på landslagssamling.

- Det var et trekk som ble tatt godt imot av klubbens trenerteam, som ser på det som et tegn på Ødegaards engasjement for saken, skriver AS.

Les også - Merkverdig hvordan den norske offentligheten nærmest klarte å avskrive Ødegaard

Håpet for landslagsledelsen er at Ødegaard vil være klar til spill mot Serbia i oktober. De neste ukene med seriespill eller ikke for nordmannen, vil være utslagsgivende.

Ifølge AS gjør 21-åringen alt han kan for å gjøre maksimalt ut av sjansen han har fått av Real Madrid og Zidane denne sesongen.

Før A-laget samlet seg skal Ødegaard frivillig ha begynt oppkjøringen noen uker tidligere på et «high performance-treningssenter», slik at fysikken skulle optimaliseres før oppkjøringen trådde i gang.

- Det som virkelig har stukket seg ut hos Ødegaards lagkamerater, er den fysiske formen han er i, skriver AS.

- Positiv for de som vil se Martin

La Liga-ekspert Petter Veland mener mange øyne er rettet mot Martin Ødegaard kommende sesong.

På grunn av koronasituasjonen blir sesongen enda mer komprimert enn den pleier å være, og det er gode nyheter for dem som håper å se mye av Ødegaard på banen.

- Med tanke på hvordan skaderisikoen er hvis man driver rovdrift på de elleve antatt beste, så er det for meg ganske krystallklart at Zinedine Zidane både må og kommer til å rotere enda litt mer enn hva han ville gjort i en normal sesong. Det er positivt i så måte for de som håper å se mest mulig av Martin i hvitt, sier Veland til Nettavisen.

Veland mener det blir viktig for Ødegaard å ta vare på sjansene denne sesongen dersom han vil at Real Madrid-eventyret skal fortsette.

- Den sesongen som kommer nå tror jeg blir ganske avgjørende, sier Veland til Nettavisen.

Han påpeker at Ødegaard har en kontrakt med Real Madrid som gjelder frem til 2023 og at det blir naturlig å diskutere spillerens fremtid i klubben etter sesongen.

For basert på Real Madrids tidligere klubbdrift tror han at man etter sesongen vil komme til et veiskille der de enten bestemmer seg for å satse på nordmannen i flere år fremover eller se seg om etter andre alternativer.

Real Madrid har ikke svart på Nettavisens henvendelse angående Ødegaards skadesituasjon.

I Spania startet La Liga i helgen som var, men Real Madrid skal ikke i aksjon før neste. Da møter «Los blancos» Ødegaards tidligere klubb Real Sociedad.