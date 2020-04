Hevder Özil nekter å gå med på lønnskutt. Slaktes av engelsk TV-stjerne

Mandag kom meldingen om at Arsenal-spillerne har gått med på lønnskutt som følge av koronakrisen, men det er angivelig tre spillere som nekter.

Det skriver The Mirror og John Cross, avisens sjefskribent om fotball, mandag kveld.

Cross har dekket Arsenal i en årrekke og hevder at stjernespiller Mesut Özil er én av de tre som ikke har godtatt lønnskuttet.

De øvrige Arsenal-spillerne har derimot godtatt et lønnskutt på 12,5 prosent.

Özil er blant spillerne som tjener mest av samtlige i hele klubben med en ukeslønn på 350.000 pund. Avisen skriver at spilleren kan være villig til å gå ned i lønn på et senere tidspunkt, men at han ikke vil ta en forhastet beslutning.

I stedet vil han se hvordan situasjonen utvikler seg og hva slag konsekvenser det vil få, hevder The Mirror.

Også Daily Mail skriver at Özil ikke vil gå ned i lønn, mens The Guardian og The Telegraph ikke navngir spillerne, men hevder at det er enkelte spillere som foreløpig ikke har blitt enige med klubben.

TV-profil reagerer

Nyheten har skapt reaksjoner og den britiske TV-profilen og Arsenal-supporter Piers Morgan er blant dem som nå raser mot Özil.

TV-STJERNE: Piers Morgan har vært programleder i både USA og England. Foto: Yui Mok (Pa Photos)

Morgan har tatt til Twitter mandag kveld hvor han gir utrykk for hva han mener om Arsenal-spillerens valg.

- Det er skammelig, men ingen overraskelse. Özil har fått 350.000 pund i uken for å ikke gjøre noe som helst siden 2017, skriver Morgan.

Agenten oppfordret spillere til å ikke godta lønnskutt

Özil skal mandag ha uttalt til sine lagkamerater at han respekterer deres avgjørelse om å godta et lønnskutt, men samtidig bedt dem om å respektere hans avgjørelse om å ikke gjøre det samme.

Erkut Sogut, spillerens agent, skal ikke ha villet kommentere saken mandag, men har tidligere denne måneden uttalt at spillere ikke bør akseptere noe lønnskutt.

Det gjorde imidlertid en større del av Arsenal-troppen som dermed også ble det første laget i Premier League til å gjøre det.

Det er imidlertid ventet at flere andre lag kan komme til å følge etter.

Koronaviruset har satt en stoppet for fotballen på balløya og det er usikkert når det vil være mulig å starte opp igjen.

En stopp i fotballen har også ført til en stopp i inntekter for fotballklubbene som spås å ville få det svært vanskelig økonomisk i tiden fremover.

