Hevder Pep Guardiola har bestemt seg for å fortsette som manager i Manchester City til tross for utestengelse

Steven Gerrard innrømmer at han veldig interessert i hva Premier League gjør etter Manchester Citys utestengelse.

Den pågående krisesituasjonen hos de regjerende mesterne kan fort få store ringvirkninger. Manchester City har nemlig blitt utestengt fra Champions League de neste to sesongene.

Premier League kan nemlig også vurdere å ilegge sanksjoner og Manchester City kan i verste fall risikere å miste titlene sine tidligere titler, inkludert sesongen 2013/2014. Steven Gerrard, som var Liverpools kaptein i flere år, har lenge blitt ansett som en syndebukk da Liverpool gikk glipp av Premier League-tittelen den sesongen.

- Veldig, veldig interessert

Den tidligere kapteinen i Merseyside-klubben innrømmer at han følger nøye med på utviklingen i Manchester City-saken.

- Jeg er sikker på at de vil klage, så vi må vente å se hva utfallet blir. Da vil vi se om Premier League vil reagere. Hvis man ser på alvorligheten i straffen fra UEFA, så er det noe som har gått veldig galt. Frem til jeg får se straffen fra Premier League, så vil jeg ikke kommentere. Men jeg er veldig, veldig interessert i den, av åpenbare grunner, sier Gerrard til Mirror.

Skal ha gitt beskjed til spillerne og styret i klubben

Ifølge den engelske avisen The Times skal Pep Guardiola ha fortalt både styret og spillerne i Manchester City om sin avgjørelse. Til tross for Manchester Citys utestengelse fra Champions League de to neste sesongene skal Guardiola ha bestemt seg for å fortsette som manager i Premier League-klubben.

Enkelte medier har spekulert i at utestengelsen ville få Guardiola til å se seg om etter en

Fredag kom beskjeden om at de lyseblå fra Manchester vil bli utestengt fra den gjeveste europeiske fotball-selskapet de neste to sesongene, i tillegg til en bot på 30 millioner euro. Begrunnelsen skal være brudd på «financial fair play», såkalt FFP.

City-straff kan gi Liverpool-gull

Manchester City skal ha rapportert større inntekter fra sponsoravtaler enn de egentlig hadde, noe som også er hva UEFA nå har dømt klubben for.

Flere engelske medier mener å vite at klubben da må omstrukturere hele økonomien sin - noe som igjen kan fære til salg av spillere som Raheem Sterling, Kevin De Bruyne og Aymeric Laporte.

Manchester City kan også miste Premier League-tittelen de vant i 2014, skriver avisen. Det er en egen etterforskning fra Premier League som kan by på ytterlige problemer for Pep Guardiola og City. Hvis de blir siktet av ligaen, står det i regelboken at Premier League har lov til å trekke poeng i ettertid, og Mail hevder å vite at det er årene 2012-2016 som nå sees nærmere på.

Det er usikkert om en eventuell straff fra Premier League vil påvirke ligagullet fra 2012, men ligagullet to sesonger senere er det i så fall helt sikkert at de vil se nøyere på.

I 2014 vant Manchester City ligaen bare to små poeng foran Liverpool - og det på mest dramatiske vis. Det var sesongen Steven Gerrard endelig skulle få løfte Premier League-troféet med Liverpool, før den etterhvert så famøse glippen mot Chelsea.