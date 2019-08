Hevder Perisic blir Bayern Münchens neste storsignering

Bare detaljer gjenstår før det tyske storlaget presenterer Ivan Perisic.

Stjernespilleren Ivan Perisic (30) er på vei bort fra Inter og fortsetter karrieren i Bayern München, melder flere europeiske medier.

Den kroatiske landslagsprofilen blir presentert som ny Bayern-spiller om kort tid, ifølge Bild.

Den tyske storavisa har et bilde av Perisic fra mandag morgen, og skriver at det er tatt like etter at kroaten gjennomførte en medisinsk sjekk på et lokalt sykehus i München.

Inter-profilen skal til og med ha bekreftet at han var på sykehuset for en obligatorisk legesjekk.

De siste detaljene i overgangen skal bli ordnet mellom Inter og Bayern München om kort tid, etter det Bild kjenner til.

Overgangen skal i første rekke være et lån ut kommende sesong som koster det tyske mesterlaget fem millioner euro, eller i underkant av 50 millioner kroner. Etter låneperioden skal Bayern München også ha en kjøpsopsjon der 30-åringen vil koste tett oppunder 199 millioner kroner ekstra.

VELGER TYSKLAND: Inter-stjernen Ivan Perisic. Her avbildet før oppgjøret mot Manchester United i Sinagpore tidligere i sommer. Foto: Feline Lim (Reuters / NTB scanpix)

Perisic har spilt for både Borussia Dortmund og Wolfsburg tidligere i karrieren. Han forlot Wolfsburg til fordel for Inter og Serie A i 2015. Siden det har han ofte blitt koblet til blant andre Manchester United i overgangsvinduene.

Sommeren 2018 var Perisic blant de toneangivende spillerne som tok Kroatia til VM-finale under sluttspillet i Russland. Perisic utlignet til 1-1 i finalen, men der endte det til slutt med 2-4-tap for VM-vinner Frankrike.

Bayern München har i lengre tid sett seg om etter forsterkninger på kantene, og rettet nylig konsentrasjonen over mot Perisic.

Jakten på Inters offensive ving ble intensivert etter at førstevalget, Leroy Sané fra Manchester City, pådro seg en kneskade i Community Shield-kampen mot Liverpool.