Hevder Pickford har tatt grep etter hets og drapstrusler: - Han er sjokkert

Everton-keeperen skal ha hyret inn et sikkerhetsfirma for å holde ham og familien trygge etter det som skjedde i derbyet mot Liverpool.

Everton-keeper Jordan Pickford har fått kjørt seg i etterkant av Merseyside-derbyet der han kom ut og taklet Liverpool-stjernen Virgil van Dijk etter en corner.

Taklingen var av det brutale slaget og etter kampen ble det klart at nederlenderen hadde ødelagt korsbåndet og at han trolig er ute resten av sesongen.

I kjølvannet av episoden har Pickford blitt utsatt for mye hets og trusler. For litt siden ble det blant annet kjent at politiet var koblet inn, på grunn av truende meldinger.

- Har ansatt livvakter

Onsdag skriver Daily Mail at den engelske landslagskeeperen og hans familie nå har måttet skaffe seg livvakter, etter at det skal ha kommet flere dødstrusler.

Vaktene passer på Everton-keeperens millionvilla i Liverpool, der Pickford bor sammen med kona Meghan og deres ett år gamle sønn.

Sikkerhetseksperter har også rådet familien til å holde seg unna alt av sosiale medier, skriver Daily Mail videre.

Avisen hevder at målmannen har sørget for å ha en «stålring» av vakter rundt seg og familien til en hver tid, for han er redd for at det skal komme et angrep fra Liverpool-supportere.

- Jordan er sjokkert over all hetsen han har opplevd i etterkant av dette. Han skal være forberedt på å gjøre alt for å holde familien trygg, sier en kilde til avisen.

Politiet på Merseyside har de siste to ukene sett nærmere på trusler og hets som Pickford har mottatt i sosiale medier som en følge av hendelsen med van Dijk.

Forsvarskrise

Også lagkompis Richarlison, som fikk rødt kort i samme kamp etter en hodeløs takling på Thiago Alcantara, skal ha mottatt hets og trusler.

Skaden på van Dijk, som altså kan være ute resten av sesongen, skal ha satt sinnene i kok blant Liverpool-fansen. Det at VAR overså episoden med Pickford og keeperen dermed slapp unna et rødt kort, fikk også mange til å reagere kraftig.

Den store nederlenderen har vært blant Liverpools aller viktigste spillere de siste sesongene, da klubben har vunnet både Champions League og Premier League.

Tirsdag pådro også erstatter Fabinho seg noe som kunne se ut en strekkskade i Champions League-møtet med danske Midtjylland og dermed er det full forsvarskrise i den røde Merseyside-klubben.