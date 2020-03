Hevder planen om å starte Premier League igjen i april er «latterlig»

Det er ingenting som tyder på at vi får se fotball igjen før etter sommeren, hevder kilder til engelsk avis.

Det er The Independent som melder at fotballautoritetene i England og Europa forbereder seg på en full stenging av fotballen frem til tidligst september.

Som effekt av dette igjen, fryktes det at klubber kan gå konkurs og sporten i seg selv gå i total oppløsning, skriver avisen.

- Kjøper seg tid

Som kjent ble det på fredag bestemt at Premier League og resten av ligasystemene i England nå stoppes frem til 4. april, men en kilde tett på situasjonen skal ha fortalt følgende til avisen:

- Bare idéen om at vi skal spille fotball da er latterlig.

Videre skriver avisen at mulighetene for at fotballen kan gjenopptas i april er liten, og at flere kilder skal ha uttalt at dette ikke kan regnes som annet enn at Premier League forsøker å kjøpe seg tid.

Premier League skal i det lengste ha hatt et ønske om å spille de resterende rundene bak lukkede dører, men det stadig økende antall fotballspillere- og trenere i England som tester positivt på Covid-19-viruset skal ha gjort dette umulig.

LES OGSÅ: Korona-viruset gir massive konsekvenser for idretten

TOMT: Over hele England står stadionene tomme. Foto: Jon Super (AP)

De aller fleste Premier League-klubbene kan takle en lengre periode uten kampinntekter, men det er en frykt for at klubbene i Championship og lenger ned i systemene kan gå en dramatisk tid i møte.

Independent siterer «mange» kilder som frykter at mindre klubber kan gå konkurs uten kampdag-inntektene sine, som utgjør en mye større del av inntektene enn hos de største klubbene i Premier League. En slik situasjon kan også føre til at Englands toppdivisjon må yte økonomisk støtte til de lavere divisjonene, skriver avisen.

Førstkommende torsdag skal UEFA avholde et møte med resten av fotballorganene, hvor det er ventet at de vil bli enige om å suspendere Champions League og samtidig foreslå en global stenging av idretten.

- Lite sannsynlig



FA-styreleder Greg Clarke har sagt til Premier League-klubbene at det ikke er sannsynlig at de resterende kampene blir spilt. Telegraphs kilder tror også det går mot at EM-sluttspillet i sommer blir utsatt, slik at klubbfotballen kan fortsette i juni og juli, og kanskje til og med enda lenger.

Spørsmålet om nedrykk og opprykk fra Championship, er sammen med Champions League-kvalifisering andre temaer med enorm betydning for klubbenes økonomi.

Det er blitt foreslått at de to topplagene på nest høyeste nivå, West Bromwich og Leeds, skal få spille i en Premier League med 22 klubber neste sesong. Ligacupen utsettes et helt år i det samme forslaget for å skaffe mer rom på spilleplanen, mens fem hele lag skal rykke ned.

LES OGSÅ: Liverpool får trolig ligagullet - også om sesongen ikke spilles ferdig

I forbindelse med kvalifisering til Champions League, er et av forslagene at de samme klubbene som hadde plass i denne sesongens versjon får beholde plassene, mens andre klubber plassert innenfor topp fire denne sesongen vil få sjansen i et forlenget kvalifiseringsspill.

Dette vil i så fall bety kvalikspill for Leicester, mens Chelsea og Tottenham får nye CL-sjanser fra høsten. Sistnevnte klubb ligger bak både Manchester United, Wolverhampton og Sheffield United på den nåveærende tabellen, så det spørs om dette forslaget ikke møter mer motstand enn spørsmålet rundt ligamestertittelen.