Hevder Pochettino kan være tilbake på trenerbenken innen kort tid

Argentineren blir trolig ikke arbeidsledig i lang tid. Bayern München skal være interessert i argentineren, mens ryktene om Real Madrid fortsatt lever videre.

Storavisen The Telegraph skriver at tyske Bayern München ønsker å tilby argentineren en rask retur til fotballen. Pochettino fikk nylig sparken i Tottenham, men ser likevel ut til å være en ettertraktet mann for andre klubber.

Nico Kovac fikk sparken i den tyske storklubben tidligere i høst og Hansi Flick har ledet laget på midlertidig basis de siste kampene. Ifølge Telegraph ønsker Bayern å gå i samtaler med Pochettino om jobben så fort som mulig.

I Bayern fra nyttår?



Tyskerne skal være klar over at den tidligere Tottenham-sjefen muligens ønsker å vente med dette til over nyttår, men håper å få på plass en avtale før det.

Bayern skal imidlertid være åpne for å la Flick lede laget fram til vinterpausen og deretter la Pochettino komme inn og sette sitt stempel på laget fra januar av.

Bayern-direktør Hasan Salihamidzic skal ifølge The Telegraph egentlig være ganske åpen for å la treneren selv bestemme når han skal ta over som hovedtrener.

Pochettino har også blitt koblet med Real Madrid. Argentineren kan derfor finne på å vente med å ta en avgjørelse, for å se hvordan ting utvikler seg i Madrid-klubben.

Madrid-trener Zinedine Zidane har vært under press der denne høsten, men i det siste har det sett bedre ut for den franske profilen.

Bayern nummer tre



Både Manchester United og Real Madrid skal ifølge The Telegraph har kommet med tilbud til Pochettino tidligere, men da skal han ikke ha vært villig til å forlate Spurs.

Hansi Flick har fått en fin start i Bayern München, med blant annet en sterk seier over Dortmund, men klubbens styre skal ikke være helt overbevist om at han er rett mann.

Styreformann Karl-Heinz Rummenigge gikk imidlertid ut på klubbens generalforsamling nylig og lovet at Flick skulle få sitte fram til jul.

Bayern ligger som nummer tre i Bundesliga etter elleve kamper. Storklubben er fire poeng bak Borussia Mönchengladbach som topper tabellen.

I Spania ligger Real Madrid som nummer to i La Liga med like mange poeng som Barcelona. De to superlagene har begge spilt 12 ligakamper.