Hevder Pogba er desperat etter å spille

Den franske landslagsspilleren Paul Pogba (26) kan snart være tilbake for Manchester United.

Pogba har slitt med skader denne sesongen og har kun startet fem kamper for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i Premier League.

Samtidig har franskmannen stadig blitt koblet bort fra United, men nå melder Daily Mail at Pogba er fast bestemt på å vise seg frem i den røde trøya i månedene som kommer.

Avisen skriver at Pogba er desperat etter å få spille og at 26-åringen håper å være tilbake fra skade innen 4 uker. Det betyr i så fall at han kan rekke derbyet mot byrival Manchester City 8. mars.

Kjemper om å få spille i Champions League

Manchester United ligger for øyeblikket på 8. plass i Premier League, men er fortsatt med i kampen om 4. plassen som gir laget Champions League-spill neste sesong.

Nå håper Pogba at han kan spille en viktig rolle for United i kampen om den fjerdeplassen, hevder Daily Mail.

Pogba har den siste tiden vært i Dubai hvor han trener seg opp igjen fra skaden på Nad Al Sheba Sports Complex, men 26-åringen har et håp om å være tilbake på trening i Manchester innen to uker, og så spilleklar om ytterligere to uker.

Kobles stadig bort fra klubben

Pogbas desperasjon etter å få spille trenger imidlertid ikke bety at han ikke vil forlate United i sommer.

Det er ventet at spekulasjonene rundt franskmannens fremtid bare vil fortsette frem mot neste overgangsvindu.

Til sommeren vil Pogba ha to år igjen av sin avtale med United og den engelske storklubben kobles for lengst til spillere som kan erstatte 26-åringen. Jack Grealish og James Maddison er to midtbanespillere som stadig blir koblet til United.

Inntil videre er Pogba United-spiller og så gjenstår det å se om han kan hjelpe Solskjær og klubben til å ta den viktige fjerdeplassen i ligaen.