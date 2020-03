Hevder Pogba er i ferd med å ombestemme seg: - Har latt seg imponere av Bruno Fernandes

Manchester Uniteds nye superstjerne skal ha imponert franskmannen såpass at han nå vurderer å bli værende, hevder engelsk avis.

Bruno Fernandes sitt inntog på Old Trafford har virkelig snudd situasjonen på hodet i United. Siden portugiseren signerte for United i januar har nemlig ikke Ole Gunnar Solskjærs mannskap tapt en eneste kamp.

Senest i Manchester-derbyet viste portugiseren frem sine fantastiske ferdigheter da han vartet opp med en lekker målgivende til Anthony Martial, som var med på å sikre 2-0-seieren over Manchester City.

Det har blitt hevdet ved flere anledninger at Fernandes sin oppførsel har blitt mottatt med åpne armer i Manchester United, og at han ved flere anledninger skal ha ytret frempå at han ønsker å se mer av sine lagkamerater.

- Har latt seg imponere

Kort tid etter at Fernandes hadde hatt et par treninger med United var Solskjær tydelig på at «hans hjerne fungerer kjappere enn de fleste», og at han hadde latt seg imponere stort av den tidligere Sporting-kapteinen.

En annen av de som virkelig skal ha latt seg imponere er Paul Pogba, hevder Daily Mail. Den franske midtbanejuvelen skal nemlig ha uttrykt sin fryd over det han har sett fra sin nye lagkamerat, hevder avisen.

Såpass imponert har Pogba vært at avisen nå hevder at VM-vinneren ønsker å sette seg ned og forhandle en ny kontrakt på Old Trafford, i håp om å kunne forme en fryktet midtbaneduo sammen med Uniteds nye nummer 18.

Det er blitt hevdet at United skal ha vært klare til å lytte til bud på Pogba, som den siste tiden har blitt koblet med overganger til klubber som Juventus, Real Madrid og PSG.

Pogba, som har kontrakt med United frem til sommeren 2022, skal ønske seg en lønnsøkning dersom han skal bli værende på Old Trafford. Avisen skriver at han i skrivende stund tjener 300.000 pund i uka, og ønsker å få dette økt til 400.00 pund i uka.

Det skal uansett være en markant endring i situasjonen rundt Pogba, som skal ha gjort det tydelig at han anser sin langtidsfremtid i den røde delen av Manchester, skal vi tro den engelske storavisen.

Pogba har til gode å starte en kamp for Manchester United i Premier League siden sist september, og franskmannen har vært ute med skade i store deler av 2019/2020-sesongen.

Munnhuggeri

Den siste tiden har mye av overskriftene rundt Paul Pogba dreiet som om kranglene hans agent, Mino Raiola, har hatt i den engelske pressen. Blant annet Ole Gunnar Solskjær har fått hard medfart fra den mektige agenten.

Kort tid etter å ha sagt at Pogba og Solskjær har et godt forhold, så skjøt Raiola ordentlig fra hofta da den norske treneren hadde understreket at franskmannen fortsatt er under kontrakt med United.

- Paul er ikke min, og helt klart ikke Solskjærs eiendom. Paul er Paul Pogba. Du kan ikke eie et menneske, som i lang tid har vært i Storbritiannia, eller noen andre steder. Jeg håper Solskjær ikke ønsker å antyde at Paul er en fange, skrev Raiola på Instagram.

Det har ikke blitt stort bedre av at United-legenden Gary Neville kastet bensin på bålet ved hevde at Raiola har «tullet med klubben i årevis», og at Pogba kom til å forlate Manchester United.

Raiola freste tilbake ved å hevde at United-legenden ikke hadde noe han skulle ha sagt, og at han kunne «dra til helvete» etter å ha kommet sine kommentarer rundt både ham og Pogba.

For å gjøre saken enda verre, så har også Pogbas bror, Mathias, vært ute i spansk presse og hevdet at VM-vinneren ønsker å forlate Manchester United så snart vinduet åpner til sommeren.

Paul Pogba ble tidenes dyreste fotballspiller da Manchester United signerte ham fra Juventus sommeren 2016. Rekorden, som sies å ha ligget på 105 millioner euro, har siden blitt slått blant annet av Neymar, da PSG betalte Barcelona 222 millioner euro i 2017 for den brasilianske stjernen.