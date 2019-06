Hevder Pogba kommer med bønn til Solskjær om å bli solgt

Stjernen håper nordmannen kan hjelpe ham etter nedslående beskjed fra klubbledelsen.

Den kommende uka venter det et møte med manager Ole Gunnar Solskjær når Manchester United-stjernen Paul Pogba (26) kommer hjem fra ferie.

Tabloidavisa The Sun mener at de to skal sette seg ned for å snakke om at Pogba vil bort fra klubben. Franskmannen kommer angivelig til å be Solskjær om å ha la ham få forlate Old Trafford i sommer.

Både gamleklubben Juventus og Real Madrid er blitt rapportert å være ute etter signaturen til 26-åringen. Pogba skal allerede ha informert lagkompiser om at han ønsker seg vekk fra Manchester United.

Viseformann Ed Woodward hos United har derimot opplyst både Pogba og agenten Mino Raiola om at han setter foten ned for alle forsøk på å tvinge igjennom en overgang.

Derfor håper Paul Pogba nå angivelig å kunne overtale Ole Gunnar Solskjær slik at han kan selges i dette vinduet.

Hvis Manchester United-stjernen til slutt får det som han vil, kommer Woodward ifølge The Sun til å kreve nesten 1,3 milliarder kroner for å gå med på et salg.

Real Madrid-trener Zinedine Zidane er en stor beundrer av Pogba, men det påstås at han ikke er villig til å betale mer enn omtrent 970 millioner kroner for landsmannen.

The Sun påpeker at midtbanespilleren Isco (27) kan bli tilbudt Manchester United som en del av betalingen.

Men ettersom Juan Mata (32) nylig skrev under på en ny avtale med de røde djevlene, ligger det i kortene at klubben kommer til å gå for yngre spillere enn Isco.