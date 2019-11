Hevder Pogba presser på for Manchester United-exit

Etter at en overgang til Real Madrid angivelig gikk i vasken, skal Paul Pogba nå ha gjort det kjent at han ønsker å dra til en annen klubb neste sommer.

Rykteflommen rundt Paul Pogba ser aldri ut til å ta slutt. Nå kobles Manchester United-stjernen igjen med en retur til gamleklubben Juventus.

Det er den italienske avisen Tuttosport som slår opp dette på forsiden. Avisen skriver at Pogba «nå har bestemt seg for å vende hjem til Torino», gjengir Daily Mail.

Franskmannen ble heftig koblet med en overgang til Real Madrid i sommer, men Zinedine Zidane klarte aldri å få til en avtale for landsmannen. United krevde angivelig rundt 150 millioner pund, noe Real Madrid ikke ville betale.

- Har gjort det kjent



Etter at en overgang til Real Madrid kollapset, skal Pogba, ifølge Tuttosport, altså ha bestemt seg for at Juventus er klubben han ønsker å spille for framover.

Pogba forlot nettopp Manchester United til fordel for Juventus i 2012, før han returnerte til Premier League-klubben som en superstjerne i 2016.

Pogba kostet United den gang rundt 89 millioner pund, men til tross for gode perioder, har ikke franskmannen helt levd opp til prislappen i Manchester-klubben.

KOBLER POGBA TIL JUVENTUS: Den italienske avisen Tuttosport. Foto: Faksimile (Tuttosport)

Tuttosport skriver at Pogba har gjort sin interesse for en Juventus-retur kjent, og et innlegg på Instagram har vært med å sette fart i disse ryktene.

Franskmannen har kommentert på en post lagt ut av Juventus-kaptein Leonardo Bonucci. Midtstopperen delte et bilde av Juventus-spillerne som feiret etter å ha sikret seg avansement fra gruppespillet i Champions League.

Pogba kommenterte: «Capitanoooooooo» etterfulgt av fire emojis med hjerteøyne.

SETTER FART I RYKTENE: Paul Pogbas kommentar på Leonardo Bonuccis Instagram-post. Foto: Skjermdump (Leonardo Bonucci - Instagram)

- Stor komersiell verdi



Ifølge artikkelen til Tuttosport skal Juventus også være svært interessert i å hente Pogba tilbake neste sommer. «Den gamle dame» mener at franskmannen kan ha samme kommersielle verdi som det Cristiano Ronaldo har for klubben.

Pogba har med årene bygd opp en meget sterk merkevare rundt seg selv.

Serie A-klubben er imidlertid trolig lite villig til å betale det United ønsker for midtbanespilleren, men kan strekke seg til rundt 110 millioner pund, hevder avisen.

Juventus føler seg trygge på at det da vil være en god avtale for begge parter. Pogbas kontrakt med United løper nemlig ut sommeren 2021 og etter den inneværende sesongen vil stjernen kun ha et år igjen av sin avtale med United.

Under tiden i Juventus var Pogba med å vinne hele åtte trofeer på fire sesonger.

Midtbanespilleren har kun vært på banen i seks kamper for Ole Gunnar Solskjær lag denne høsten. Pogba har slitt mye med en ankelskade.

Det er ikke ventet at han er tilbake i spill før desember.