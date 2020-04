Hevder Premier League-klubbene er livredde for å kutte lønnen til spillerne

Lønnskuttene i Premier Leauge lar vente på seg, men det kan det være en god grunn til.

Den engelske storavisen Daily Mail skriver nemlig at de engelske storklubbene er livredde for å kutte lønnen til spillerne til tross for at koronakrisen skaper økonomiske utfordringer.

Årsaken skal være at et lønnskutt kan bli sett på som et kontraktsbrudd og frykten er at spillerne dermed kan avbryte deres avtaler og forlate klubbene som følge av det, skriver avisen.

Klubbene håper nå at en felles tilnærming til problemet kan bli løsningen.

Ansatte ned i lønn



Koronakrisen har satt en midlertidig stopper for mange av inntektene til klubbene og nylig har både Tottenham og Newcastle satt ned lønnen til en rekke av deres ansatte.

Spillernes lønninger står imidlertid foreløpig urørt.

Styreformann i Tottenham, Daniel Levy, skrev imidlertid i en uttalelse tirsdag ettermiddag at det nå foregår diskusjoner mellom Premier League og spillerforeningen om mulige lønnskutt.

Styreformannen antyder at han forventer at både trenerne og spillerne bidrar i forbindelse med de mange utfordringene klubbene nå opplever.

BEKYMRET: Tottenham-eierne Daniel Levy og Joe Lewis. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Daily Mail skriver at en rekke toppspillere skal være åpne for å godta et lønnskutt, men venter foreløpig på tilbakemeldinger fra spillerforeningen.

Lønnskutt i Barcelona og Juventus

I andre større ligaer er de imidlertid godt i gang med å kutte lønnen til spillerne.

Klubber som Barcelona, Bayern München og Juventus har alle senket lønnen til deres stjerner for å spare kostnader i en svært krevende tid.

Daily Mail skriver at Premier League-klubbene foreløpig ikke vil ha noen problemer med å betale ut spillerlønningene denne måneden, men at klubbene skal være mer bekymret på lang sikt dersom virusutbruddet fortsetter å sette en stopper for fotballen.

Premier League er foreløpig satt på vent som følge av koronaviruset, og det er foreløpig usikkert nå ligaen vil starte opp igjen.

