Hevder Premier League-klubbene sikter seg inn på ny dato

ESPN mener Premier League-klubbene er optimistiske med tanke på å sparke i gang sesongen igjen i sommer.

Det er ESPN-journalisten Mark Ogden som hevder Premier League-klubbene ønsker å fortsette 2019-2010-sesongen igjen fra og med 6. juni.

Det skjer i så fall mest sannsynlig bak lukkede dører, uten tilskuere til stede, melder kanalen.

Fredag skal representanter fra samtlige 20 Premier League-klubber delta i en videokonferanse, hvor planene skal konkretiseres ytterligere.

Ifølge ESPN er planen at Premier League, Championship, League One og League Two skal starte oppkjøringen 16. mai og gå i gang med kamper tre uker senere.

English Football League, som styrer aktiviteten på de fire øverste nivåene i engelsk fotball, er klare på at de vil følge myndighetenes råd, men det skal likevel være optimisme rundt en oppstart i juni.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng når flesteparten av lagene har ni gjenstående kamper av årets sesong.

På nivå to, i Championship, er det Leeds som leder foran West Bromwich, som har seks poengs luke ned til Fulham på første kvalifiseringsplass.

I Tyskland er det håp om å sette i gang Bundesliga-sesongen igjen enda tidligere. Der er klubbene i gang med treningen igjen, og det er planer om å begynne med kamper foran tomme tribuner i mai.