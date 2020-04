Hevder Premier League satser på oppstart 8. juni

Det jobbes på spreng for å få fotballen til å rulle igjen på engelske arenaer.

Premier League-klubbene har de siste dagene fått utdelt en foreslått kalender, med håp om å være tilbake i normal trening 18. mai og spille kamper igjen 8. juni, skriver The Telegraph.

Ifølge avisen skal planene diskuteres individuelt med klubbene torsdag, før aksjonærenes videkonferanse fredag.

Forslaget er basert på at myndighetene ønsker å lette opp på tiltakene i koronakrisen fra og med 7. mai.

Derfra er planen at alle spillerne skal testet for koronaviruset den påfølgende helgen, 9. og 10. mai, og gå i gang med trening i små grupper fra mandag 11. mai.

En uke senere håper de å være i gang med normal treningsaktivitet igjen.

Det er satt opp en rekke punkter for å sørge for best mulig smittevern, før aktiviteten kan settes i gang igjen.

Listen inkluderer at spillerne oppfordres til å dekke til ansiktet, biler skal parkeres med tre parkeringsplassers mellomrom, ingen massasje med mindre det er godkjent av klubblegen og det blir forbud mot spytting.

Planene venter fremdeles på myndighetenes godkjenning, men det skal være optimisme i Premier League-ledelsen, fordi det er forståelse om ønsket om å tilfredstille TV-rettighetshavere og fans.

Eventuelle kamper blir spilt foran tomme tribuner.