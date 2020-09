Hevder Real Madrid har prøvd drastiske tiltak for å bli kvitt Gareth Bale

Men så langt har ingenting hjulpet. Siste utvei er å kjøpe 31-åringen ut av kontrakten, men det blir trolig for dyrt, selv for den spanske superklubben.

Ifølge Daily Mail så skal Real Madrid ha tilbudt seg å betale halve lønnen til waliseren om en klubb skulle ønske å låne ham denne sesongen, men uten å få napp.

Enn så lenge har nemlig ingen klubber meldt sin interesse, selv ikke Manchester United eller Tottenham som tidligere har blitt koblet med 31-åringen.

Hevder det er interesse

Marca skrev så sent som denne uken at både United og Spurs følger med på situasjonen til 31-åringen, men enn så lenge har ingen tatt kontakt. Når det gjelder Spurs er det usikkert om de kan tilby en lønnspakke som er god nok.

Den spanske storklubben skal også ha tilbudt seg å slippe Bale på billigsalg om noen skulle ønske å kjøpe ham, men heller ikke der har noen vist interesse.

Den eneste muligheten for Real Madrid å bli kvitt spilleren er å kjøpe ham ut av kontrakten som ble signert i 2016, men det vil koste rundt 60 millioner pund.

Det tilsvarer rundt 695 millioner norske kroner. Bale har to år igjen av en kontrakt som er verdt rundt 30 millioner pund per år brutto, og 15,2 millioner pund netto.

Forholdet mellom Real Madrid og Bale skal imidlertid være iskaldt og det har ikke vært noen kontakt mellom partene med tanke på å bli enig om en løsning.

Sist gang Bale snakket med manager Zinedine Zidane, skal ifølge Daily Mail ha vært i forkant av Champions League-møtet med Manchester City i England.

Bale var da inneforstått med at han ikke fikk spille i kampen og fortalte franskmannen at han ikke ønsket å reise til Manchester med laget.

Ondt blod i Madrid

Waliseren skal fortsatt bære nag til den spanske klubben i forbindelse med en U-sving som ble tatt i forbindelse med en mulig overgang for Bale til kinesisk fotball.

Da ombestemte Real Madrid seg i siste liten og 31-åringen måtte bli værende. Det er grunnen til at han nå viser liten interesse for å komme seg vekk fra Madrid.

Slik situasjonen er nå har ikke Real Madrid råd til å kjøpe Bale ut av kontrakten, skriver Daily Mail videre, og dermed tyder mye på at en av klubbens best betalte spillere blir værende der, selv om han er helt uaktuell for spill med A-laget.

Det er imidlertid ikke alle som er kritiske til Bale. Jamie Rodriguez i El Mundo skrev følgende om situasjonen til waliseren i en kronikk nylig:

- Ønsket om å ikke reise til Manchester overrasket ikke Zidane, for han vet hvordan briten er. En annen spiller hadde sikkert ønsket å reise, selv om han ikke skulle spille, men ikke Bale. Det er sånn han er og garderoben respekterer det, skriver han.

- Hvorfor? Fordi han har gitt klubben mye, mener Rodriguez.

Fire CL-titler

Bale har vært med å vinne Champions League fire ganger og La Liga to ganger som Real Madrid-spiller og 31-åringen har vært sentral i flere av triumfene.

Nå trekkes det sammenligninger med en annen skadeplaget spiller, nemlig belgieren Eden Hazard, som ikke har slått til som forventet i den spanske klubben.

- Når vi ser sammenligninger mellom Bale og Hazard, to spillere som virker utsatt for skader, hviskes det at de håper Hazard kan matche Bale når det kommer til trofeer, for klarer han det, da har han vært en suksess, mener El Mundo-spaltisten.

Ifølge Daily Mail vil det bli avholdt hektisk møtevirksomhet angående Bales framtid fram mot ligastart i Spania. Det er ventet at Bale og Zidane kommer til å ta en prat, men også at Real Madrid-ledelsen ønsker en prat med hovedtreneren i håp om å overbevise ham om å gi waliseren en siste sjanse i klubben.