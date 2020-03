Hevder Real Madrid ikke er i tvil: - Vil ha tilbake Ødegaard

Den spanske storklubben skal være klare til å bryte den opprinnelige avtalen med Real Sociedad, men det er det ikke sikkert Martin Ødegaard vil.

Nordmannen har storspilt på lån hos Real Socidedad denne seongen.

I utgangspunktet er baskerne enige med Real Madrid om at de skal få låne Ødegaard i totalt to sesonger. Reglene i LaLiga gjør imidlertid at låneavtalene kun gjelder ett år av gangen, og dette kan Real Madrid nå ta utnytte av.

Og skal vi tro spanske Marca akter de å gjøre nettopp det.

Avisen har publisert en større liste med problemer som Real Madrid må løse til neste sesongen, og ett av disse punktene er Ødegaard.

Marca skriver at Real Madrid ikke er i tvil om at de ønsker å hente nordmannen tilbake til den spanske hovedstaden før neste sesong.

IMPONERER: Martin Ødegaard har virkelig levert varene i LaLiga. Foto: Xunplo (Bildbyrån)

Hevder Ødegaard vil ha garantier

Men det skal ikke være så enkelt.

Det er nemlig usikkert om Ødegaard selv ønsker en retur til Real Madrid allerede nå.

Nordmannen ønsker nemlig garantier for at han får spille regelmessig, og dette er noe han først vil diskutere med treneren før han tar et valg, skriver Marca.

Avisen er imidlertid ikke i tvil om at Real Madrid ser på en Ødegaard-retur som svært viktig for klubben ettersom han har kvaliteter som klubben for øyeblikket savner.

En Ødegaard-retur vil være en av årets beste signeringer, og det uten kostnader, skriver Marca.

Trives i Real Sociedad

Så gjenstår det å se om Real Madrid klarer å overbevise den norske landslagsspilleren.

Ødegaard uttalte tidligere denne måneden i lokalavisen El Diaro Vasco at han trives i både San Sebastian og Real Sociedad.

- Planen har vært å spille for Real Sociedad i to år og den planen har ikke endret seg, sa Ødegaard til El Diaro Vasco.

Nordmannen legger liten skjul på at han er svært lysten på å spille Champions League-fotball med Real Socidedad.

Laget ligger på 4. plass i LaLiga for øyeblikket, men akkurat som i store deler av verden er fotballen i Spania satt på pause på grunn av koronaviruset.

Derfor er det lett å stå igjen med flere spørsmål enn svar i disse dager. Tiden vil vise hva som skjer med både LaLiga, Real Sociedad, Real Madrid og Martin Ødegaard.

