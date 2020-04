Real Madrids franske trener skal ha gjort det klart at han ønsker en endring i spillestil. Der skal Paul Pogba og Erling Braut Haaland være nøkkelspillere.

Denne sesongen har ikke gått som håpet for Real Madrid. Før koronaviruset stoppet den europeiske toppfotballen hadde nemlig den spanske hovedstadsklubben gått på smeller både i La Liga og Champions League.

I den hjemlige serien tapte de nemlig mot Real Betis, hvilket så dem miste tabelltoppen til erkerival Barcelona, mens Manchester City vant 2-1 på Santiago Bernabéu i den første åttedelsfinalen av Champions League, før turneringen ble avbrutt.

Det skal ha gjort at trener Zinedine Zidane allerede har begynt å se på måter han kan forsterke, og endre laget inn mot neste sesong. Ifølge den spanske avisen AS skal to navn stå øverst på hans ønskeliste: Erling Braut Haaland og Paul Pogba.

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Engelsk stil

Den spanske storavisen hevder nemlig at Zidane ønsker at hans lag skal ha mindre ballbesittelse, men være enda bedre på den direkte og fysiske biten, som skal ta lag med storm.

Zidane skal nemlig ha identifisert at det er flere av hans viktigste spillere som begynner å nærme seg feil side av 30, og ønsker at laget skal være bedre fysisk enn sine motstandere.

Blant annet skal dette bety at Ferland Mendy ligger an til å bli det nye førstevalget på venstrebacken, fremfor veteranen Marcelo, som fyller 32 år i mai. Det er først og fremst på midtbanen det skal være tydelig ønske om en endring.

Der skal Zidane nemlig ønske det AS kaller «en mye mer engelsk spillestil» basert på direkte spill og kjappe overganger. Det er nemlig her Paul Pogba anses som helt vital for spillestilen.

Ryktene rundt Paul Pogba og Real Madrid vil ingen ende ta, og tidligere har Pogbas bror, Mathias, være veldig tydelig på at Paul fort kunne tenke seg en overgang til nettopp Real Madrid.

MESTER: Zinedine Zidane ønsker å endre på Real Madrid for å forsikre om flere titler. Foto: Genya Savilov (AFP)

Ifølge AS skal det være Zidanes ønske at Pogba og Kroos former en duo på midten, ed Casemiro som deres anker, og Federico Valverde og Luka Modric som innbyttere eller «plan b» fra benken.

På spissplass skal Erling Braut Haaland være mannen Zidane ønsker, selv om AS er tydelige på at det gjenstår å se om Real Madrid kaster seg over nordmannen allerede til sommeren.

- Dersom de går for det, så vil det bety en markant endring i den optimale startoppstillingen, da det vil bli vanskelig å spille med Benzema, heter det i artikkelen til AS.

Avisen hevder det fort kan bli et dilemma med både Haaland og Benzema i klubben, mens det samtidig gjenstår å finne plass til Eden Hazard, som ikke har fått ting til å stemme siden sin overgang fra Chelsea.

En potensiell løsning på dette skal være å benytte seg av Hazard i en rolle bak spissparet Haaland og Benzema, spekulerer AS, som også mener at man må regne inn Marco Asensio, som vil være tilbake fra skade, samt Vinícius Júnior.

Les også: Tidligere PSG-stjerne hevder det var enighet om Mbappé-overgang før koronakrisen

- Pogba og Haaland er de viktigste navnene

Avisen hevder at dette skal være måten Zidane løser problemene foran mål som har oppstått etter at Cristiano Ronaldo forlot den spanske hovedstaden til fordel for Juventus.

- De to viktigste navnene er Pogba og Haaland, og sammen med dem finner vi Hazard og Asensio, som begge nesten ikke har spilt i løpet av sesongen som nå er avbrutt, skriver AS.

Det hører med at både Braut Haaland og Pogba er representert av Mino Raiola, som tidligere har vært klar på at han ønsker å sikre en av sine spillere en overgang til Real Madrid under sommerens overgangsvindu.

Han har vært veldig tydelig på at han ikke tror Braut Haaland forlater Borussia Dortmund allerede til sommeren, men det har ikke stoppet spekulasjonene fra å herje rundt 19-åringen.

AGENTEN: Mino Raiola representerer både Paul Pogba og Erling Braut Haaland. Foto: Eamonn Clarke (Pa Photos)

Den spanske avisen Marca har tidligere hevdet at Haaland er Madrids førstevalg, og har også hatt nordmannen på forsiden av deres ved flere anledninger den siste tiden.

Haalands far, Alfie, har heller ikke lagt noen demper på spekulasjonene ved å fortelle AS at han ikke ville ha vært i mot det dersom det åpnet seg en mulighet for en overgang til den spanske toppdivisjonen for sønnen.

Det skal blant annet ha vært såpass stor interesse for Haaland at Madrid skal ha vurdert å la Gareth Bale forlate Santiago Bernabéu for å åpne opp plass for nordmannen til sommeren.

Det har også blitt hevdet at dersom Borussia Dortmund åpner for et salg av den norske superspissen, så kommer Ole Gunnar Solskjær og Manchester United til å gjøre et nytt fremstøt.