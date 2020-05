Hevder Real Madrid-presidenten har planen klar: - Ødegaard og Haaland skal være del av nytt «superlag»

Klubbens mektige president skal ha planen klar for hvordan Real Madrid skal se ut til åpningen av «nye» Santiago Bernabéu. Og to nordmenn skal være essensielle for dette laget.

Det hevdes i Spania at Real Madrid-president Florentino Pérez ønsker å innvie nye Santiago Bernabéu ved å sette sammen et nytt superlag, som skal ta inspirasjon fra Madrid-årganger.

Pérez ble kjent som presidenten som i sin tid skapte «los galácticos» på 2000-tallet ved først å hente inn Zinedine Zidane, Luis Figo, Ronaldo og David Beckham, for så å gjøre det samme i 2009 da Cristiano Ronaldo, Kaká og Karim Benzema ble hentet inn.

I april 2019 ble nemlig planene for det nye Santiago Bernabéu offentliggjort, og avisen AS hevdet den gang at man anser at renovasjonene vil være ferdigstilte i tidligst 2023.

En stjerne hver sommer

Samme avis skriver nå at det gir Pérez god tid på å plukke de spillerne han ønsker til å bygge det laget han ønsker at skal pryde gressteppet på sin nye storstue. De hevder at planen allerede er lagt for de neste tre årene.

Det starter med å hente unggutten Eduardo Camavinga sommeren 2020 fra Rennes. 17-åringen skal være spilleren Zidane ønsker, da han ikke får kloa i Paul Pogba, og Madrids franske trener skal håpe at hans forhold til klubben kan hjelpe til med overgangen, hevder AS.

Det skal uansett være vrient å hente Camavinga, som ikke har en utkjøpsklausul i sin kontrakt, skriver AS. Han skal uansett være første ledd i planen.

STJERNEKJØP: Florentino Pérez er mannen som blant annet hentet Cristiano Ronaldo til Real Madrid. Foto: Pierre-philippe Marcou (AFP)

Sommeren 2021 er det nemlig Kylian Mbappé som Madrid sikter seg ut. Da står han igjen med ett år igjen av sin kontrakt, og det er hevdet at skal han signere en ny avtale i Paris, så vil han kreve en klausul som gjør at han kan gå til Madrid.

Real Madrid har vært ute etter Mbappé siden sommeren 2017, og har ved flere anledninger blitt koblet til VM-vinneren. AS omtaler ham som "arvingen etter Messi og Ronaldo".

Sommeren 2022 er det Erling Braut Haaland som blir hovedprioritet nummer én, skriver avisen. Det skal nemlig eksistere en pakt mellom Haalands klubb, Borussia Dortmund, og agent Mino Raiola om at de ikke skal presse på for en overgang før 2022.

Skulle denne pakten brytes, så skal Dortmund ønske rundt 120 millioner euro for jærbuen, skriver AS. Sommeren 2022 er også da Karim Benzema sin kontrakt går ut med Madrid, og dette skal åpne opp for overgangen, hevder avisen.

De skriver i tillegg at Haaland vil prioritere en overgang til den spanske hovedstaden, da det er ventet at Martin Ødegaard allerede kommer til å være på plass på Santiago Bernabéu.

- Alltid hatt troen på Ødegaard

Dette vil i så fall sammenfalle med det Marca rapporterte i april, rundt planene for den nye Santiago Bernabéu, og det Florentino Pérez ønsker å se fra sitt lag.





Se videopresentasjonen av «nye» Santiago Bernabéu over

«På det nye gressteppet skal kun de beste få spille», skrev Marca om hva visjonen til Real Madrid er for sin nye storstue, og de omtaler at man i Madrid anser Ødegaard som lagets fremtidige leder på midtbanen.

Avisen hevdet at Real Madrid aldri har mistet troen på utviklingen til nordmannen, som denne sesongen blant var med å skyte Real Sociedad til den spanske cupfinalen, og at sammen med Vinícius Júnior er han ansett som de to største stjernene for fremtiden.

STJERNEKAMP: Martin Ødegaard har tidligere denne sesongen spilt mot Karim Benzema, og resten av Madrid-stjernene. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

Det skal være ønsket at Madrid kan stille med et «superlag» der Haaland og Mbappé skal danne angrepet, med Ødegaard som styrer midtbanen, skrev Marca. I tillegg skal nevnte Vinícius, Rodrygo Goes og Reinier Jesus være viktige brikker.

Håpet skal nemlig være at den trioen er vitale landslagsspillere for Brasil, men at de samtidig kan være fundamentale for laget man ønsker å se på Santiago Bernabéu.

AS hevder i sin artikkel at dette er en visjon Madrid har satt seg, men det vil avhenge i stor grad om de klarer å få fjernet spillere som innehar viktige plasser hos dem nå.

Gareth Bale, James Rodríguez og Dani Ceballos skal være blant spillerne man håper forsvinner for å kunne gjøre plass til de nye stjernene.