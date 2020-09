Hevder Real Madrid skal storhandle og at klubben har en klar plan for Haaland

En rekke profiler skal være på radaren til den spanske storklubben. Allerede neste sommer kan det bli kjøpefest på Santiago Bernabeu.

Det er den spanske sportsavisen AS som tar for seg hvordan Real Madrid ønsker å bygge opp en ny generasjon av Galacticos i klubben. Dagens tropp består av flere spillere som snart er over sine beste år, men klubben har planer om å fornye.

Og skal vi tro avisen er det ikke hvem som helst klubben ønsker å knytte til seg. Allerede neste sommer kan de bli gjort store grep på overgangsmarkedet.

I dette overgangsvinduet har den globale Covid-19-pandemien satt en stopper for spanjolenes kjøpefest, men neste sommer håper klubben å strø om seg med penger.

- Vil kuppe Mbappé

Ifølge AS er det ikke overraskende Kylian Mbappé fra PSG som topper ønskelisten til spanjolene. Han har i lengre tid blitt koblet med Real Madrid.

Videre skal også den ettertraktede RB Leipzig-stopperen Dayot Upamecano være ønsket på Santiago Bernabeu. Stopperen har allerede i flere år blitt koblet med noen av verdens største klubber og det er ikke uventet om han snart flytter på seg.

Upamecano skrev nylig på en ny avtale med den tyske klubben, men forlenget ikke avtalen med mer enn ett år, noe som taler for en overgang bort.

I tillegg til disse to er det franske talentet Eduardo Camavinga på Real Madrids radar. Det er ventet at 17-åringen forlater franske Rennes neste sommer.

Midtbanespilleren Camavinga spilte hele 25 ligakamper for Rennes sist sesong, til tross for sin unge alder og er regnet som en tenåringssensasjon i Frankrike.

TOPPER ØNSKELISTEN: Superstjernen Kylian Mbappé. Foto: Franck Fife (AFP / NTB scanpix)

Når det gjelder en overgang for Mabppé er ting selvsagt noen hakk mer komplisert, men den fotrappe angrepsspilleren har en kontrakt som varer til 2022. Det betyr at om ikke Mbappé forlenger med parisklubben, kan de bli tvunget til et salg neste sommer, for å ikke miste én av verdens beste spillere på gratis overgang.

- Plan for Haaland

Med tanke på at PSG brukt enorme summer på å sikre seg spilleren fra Monaco, er det lite trolig at de lar ham forsvinne vederlagsfritt sommeren 2022.

Real Madrid vet derfor, ifølge AS, at et godt bud neste sommer vil sette PSG i en situasjon der de nesten ikke kan takke nei.

I tillegg til de tre nevnte er det også en fjerde spiller som nevnes av den spanske sportsavisen, nemlig Erling Braut Haaland i Borussia Dortmund.

Spanjolene skal imidlertid ikke ha planer om å gjøre et framstøt mot nordmannen neste sommer. Etter planen er det først sommeren 2022 at det skal skje.

Real Madrids plan går ut på å gjøre noe lignende som de ønsker å gjøre med Mbappé. Den sommeren har nemlig Haaland kun ett år igjen av kontrakten, om han ikke forlenger i mellomtiden, og dermed kan Madrid-klubben ha gode kort på hånden.

I den inneværende overgangsvinduet handler imidlertid mye om å bli kvitt en del daukjøtt i stallen. James Rodriguez er sendt til Everton og det er fortsatt et håp om å bli kvitt Gareth Bale, selv om waliseren er lite villig til å flytte på seg.