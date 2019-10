Hevder Real Madrid-treneren ba på sine knær om å få tilbake Ødegaard

Den tidligere Real Madrid-treneren Santiago Solari skal ikke ha blitt hørt av klubbens ledelse da han ba om Ødegaard-hjelp.

Solari ble aldri noen suksess som Real Madrid-trener og fikk sparken etter kun 139 dager i lederstolen på Santiago Bernabéu.

Det kan imidlertid virke som argentineren aldri fikk en ordentlig sjanse til å sette sitt preg på laget, skal vi tro de siste ryktene fra Radio Marca.

Solari fikk en brukbar start som Real Madrid-trener etter at han erstattet Julen Lopetegui i oktober i fjor, men utover vinteren ble det mer og mer klart at sesongen kom til å ende i skuffelse for «Los blancos».

Den argentinske treneren skal riktignok forsøkt å ta grep, men ble angivelig ikke lyttet til da han blant annet ville hente Martin Ødegaard tilbake fra lån i januar.

- Ba på sine knær



På morgenshowet La Tribu på Radio Marca påstår Pablo Herrero at Solari ba på sine knær om å få hente tilbake nordmannen til klubben.

Solari kjente selv Ødegaard fra sin tid som trener for Real Madrids 2. lag, men Ødegaard returnerte aldri til den spanske hovedstaden.

I stedet fikk Solari sparken noen måneder senere, og ble erstattet av Zinedine Zidane.

FIKK SPARKEN: Santiago Solari fikk ikke beholde jobben i Real Madrid lenge. Foto: Cesar Manso (AFP)

Ødegaard var i januar på lån hos nederlandske Vitesse hvor han til slutt endte på årets lag i den nederlandske Eresdivisie.

I sommer meldte nordmannen overgang til Real Sociedad på lån fra Real Madrid. Der skal han etter planen være de to neste sesongene.

Ødegaard imponerer i La Liga

Ødegaard har imidlertid imponert stort for sin nye klubb og det spekuleres nå stadig i at Real Madrid kan komme til å hente hjem nordmannen allerede til sommeren.

Nettavisen møtte Ødegaard i San Sebastian tidligere denne måneden, men synes at det da var alt for tidlig å spekulere i en retur til Real Madrid.

- Det er litt halvkomisk. Vi har spilt syv-åtte kamper og folk begynner å snakke om jeg kunne spilt for Real Madrid nå. Det er ikke mitt fokus, det er tidlig og vi får se hva som skjer. Men jeg er veldig fornøyd der jeg er nå, sa Ødegaard til Nettavisen.

Han fortalte også at han heller ikke diskutert mulighetene med Real Madrid.

- Nei, det har ikke vært tema i det hele tatt, og det er heller ikke fokuset mitt. Vi har spilt syv-åtte kamper, så det er tidlig. Dere får skrive hva dere vil, men det er ikke fokuset mitt i det hele tatt, fortalte Ødegaard.

Real Sociedad ligger for øyeblikket på 3. plass i La Liga, foran Real Madrid som ligger på 6. plass med én kamp mindre spilt.

Ødegaard og «La Real» møter Levante i neste seriekamp førstkommende onsdag.