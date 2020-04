Hevder Real Madrid vil renske troppen. Det kan åpne for Haaland og Ødegaard: - Hadde blitt sendt på galehus for å stille spørsmålet

Den spanske storklubben skal igjen vurdere å renske troppen. Det kan åpne for to nordmenn på Santiago Bernabéu.

Situasjonen i Real Madrid er alt annet enn god om dagen. Før koronakrisen stoppet fotballen sto nemlig Zinedine Zidanes mannskap med ryggen mot veggen både i Champions League og i hjemlig liga.

Etter å ha tapt for Real Betis hadde Barcelona gått forbi dem i den spanske toppdivisjonen, mens Manchester City sikret et glimrende utgangspunkt ved å vinne 2-1 på Santiago Bernabéu i den første åttedelsfinalen av Champions League.

Dette har ført til at man igjen har stilt store spørsmål rundt spillertroppen til Real Madrid denne sesongen. Ifølge den spanske avisen Sport, skal president Florentino Pérez nå ha fått nok.

Tidligere har det blitt spekulert i hvorvidt Erling Braut Haaland kan være en av spillerne på vei inn dørene på Santiago Bernabéu. Avisen Marca har blant annet hevdet at det er han som er klubbens førstevalg.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror at det kan bli vanskelig å prise jærbuen vekk fra sin situasjon i Dortmund, men at det overhode ikke ville vært feil å se 19-åringen i Madrid:

- Braut Haaland har sjokkert oss alle. Vi har sett han var god i Norge og på diverse aldersgrupper. Det er derfor man tenker at han kunne fungert i større klubber. Det er ikke kun enkle scoringer han setter heller, han har det aller meste allerede nå, sier Mathisen til Nettavisen.

KLAR TALE: Jesper Mathisen mener Braut Haaland og Ødegaard begge kunne levert for Real Madrid. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Hadde han ikke vært norsk, så hadde vi tenkt at Real Madrid måtte gått for ham. I og med at han er norsk så er vi litt mer forsiktige, sier Mathisen.

- Hadde han vært brasilianer eller tysk, så hadde vi tenkt «ja, selvsagt må Madrid signere ham», tror jeg.

Spillerflukten

Sport skriver at hele 11 mann nå vurderes ut dørene i den spanske hovedstaden, og at flere profiler kan forsvinne vekk fra Real Madrid når sommerens overgangsvindu åpner.

Den fremste profilen er Gareth Bale, som det har vært misnøye rundt i lang, lang tid.

Feiden med trener Zidane har vært godt dokumentert i spanske medier, og den franske stjernetreneren har vært tydelig på at han gjerne ser at Bale forsvinner.

Selv har ikke Bale gjort spesielt mye for å imponere Madrid-publikummet. Banneret han viste frem etter å ha sendt Wales til EM oppildnet kritikerne, mens han også skal ha hatt en lei tendens til å forlate kamper før slutt.

Også colombianske James Rodríguez skal være en de gjerne ser forsvinne på Santiago Bernabéu, og har blant annet blitt koblet med Manchester United og Juventus den siste tiden.

Brahim Díaz, Lucas Vázquez og Mariano er tre som ikke har maktet å ta sin plass, mens keeper Alphonse Aréola ikke er påtenkt påtenkt permanent kontrakt. Han har kommet på lån fra PSG.

Nyervervelsen Eder Militão skal heller ikke ha overbevist stort, og sammen med landsmannen Marcelo skal døren så åpen for eventuelle overganger, skriver den spanske avisen Sport.

De kan også få selskap av høyreback Álvaro Odriozola ut dørene. Den spanske høyrebacken var sensasjonell da han ankom fra Real Sociedad, men har siden forsvunnet ut dørene på lån til Bayern München.

I Borussia Dortmund har også lånestjernen Achraf Hakimi gjort sakene sine fryktelig bra, hvilket gjør at man nå håper på at marokkaneren skal utfordre Dani Carvajal neste sesong.

Sett med norske øyne er det to balkanske spillere som også kjemper for sin fremtid i den spanske hovedstaden: Luka Jovic og Luka Modric.

Madrid i rødt, hvitt og blått?

Førstnevnte har nemlig ikke fått ting til å stemme etter at han signerte for Real Madrid før inneværende sesong fra Eintracht Frankfurt. I ligaen har han kun funnet veien til nettmaskene én gang denne sesongen.

Det har ført til at han blant annet selv har innrømmet at han ofte titter på videoer av seg selv på YouTube i et forsøk på å finne tilbake til gammel storhet. I tillegg har han hatt problemer med korona-karantene i hjemlandet Serbia.

For Modric sin del, så har Ødegaard ved flere anledninger blitt sammenlignet med den kroatiske Ballon d'Or-vinneren.

Nylig viste også en meningsmåling i avisen Marca at Madrid-supporterne helst ønsker å se Ødegaard i deres klubb enn kroaten.

Viasport-ekspert Petter Veland mener at det er smått surrealistisk å se to nordmenn bli koblet til de hvitkledde fra Madrid på den måten:

- Hvis de to skulle havne der ville det ha vært fantastisk for norsk fotball. Det at vi kan stille dette spørsmål, og basere det på legitime ting, er veldig bra.

- For fem år siden hadde vi sendt vedkommende på galehus for å stille det spørsmålet, sier Veland til Nettavisen.

Også Mathisen mener at situasjonen med de to nordmennene og Real Madrid nærmest virker som det rene vanvidd:

- Hadde du sagt til meg for noen år siden at vi kunne hatt to nordmenn i Real Madrid, så hadde jeg ikke trodd på deg, sier Mathisen, som påpeker at han tror det kan bli vanskelig for en type som Braut Haaland å si nei dersom Madrid slår på tråden:

- Dette er Real Madrid. Da snakker vi om den klubben i verden som kanskje må anses som aller størst. Med all respekt for Dortmund, så er Madrid mye større. Om de først bestemmer seg, så vil det være aktuelt for Haaland å reise til Real Madrid.

BALKAN BOYZ: Luka Modric og Luka Jovic er begge potensielle spilere som kan forlate Real Madrid, hevder avisen Sport. Foto: Hassan Ammar (AP)

For kort tid siden mente avisen AS at Ødegaard muligens kan ha hintet til en potensiell norsk allianse på Santiago Bernabéu ved å like et bilde på Instagram der han og Haaland var redigert inn i Real Madrid-drakter.

Viasport-ekspert Veland tror at en overgang fortsatt vil være et stykke unna, men at det ikke skal regnes som noen umulighet:

- Ødegaard har kontrakt allerede til 2023 med Real Madrid, og Braut Haaland har nest flest mål i Champions League. Dette er ikke utopi lenger. Men det er nok størst sannsynlighet for at de forblir lagkamerater kun på landslaget, enn for Real Madrid.

Selv om det til nå har vært veldig mye snakk i de store spanske avisene rundt Haaland, så mener eksperten at interessen for jærbuen i Borussia Dortmund definitivt må anses som en realitet:

- At Real Madrid er på markedet, er ikke overraskende. Benzema blir 33 år, og er fortsatt god, men Real Madrid ser alltid etter det neste store. Og det neste store er Erling Braut Haaland, basert på det han gjorde tidligere denne sesongen, sier Veland.

Og legger til:

- Real Madrids interesse for Haaland er reell. At de har hans navn på blokka er åpenbart, og det er tjenesteforsømmelse om de ikke følger med på han, snakker med folk rundt han og bygger relasjoner rundt Braut Haaland. Dette er veldig vanlig.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland mener det ikke lenger er utopisk å snakke om norske fotballspillere i Real Madrid.

Veland forteller at Madrid gjorde mye av det samme i sin jakt på nettopp Martin Ødegaard, da han forlot Strømsgodset til fordel for den spanske hovedstaden i 2015.

- Dersom Jovic ikke finner formen mot slutten, og dersom Braut Haaland kjenner at han vil ta steget fra Dortmund, så er det viktig for Real Madrid å ha spilt kortene sine riktig.

- Dermed kan vi si at interessen er veldig reell, men det det er ikke alltid sånn i fotballen at det betyr at overgangen finner sted.

Ødegaard-situasjonen

For Martin Ødegaard så er situasjon noe annerledes. Han er, som kjent, på lån i Real Sociedad. Der er det ventet, ifølge avisen Noticias de Gipuzkoa, at han blir værende også neste sesong.

Det er allerede en muntlig avtale mellom Real Madrid og Real Sociedad om at Ødegaard skal bli i San Sebastián i to sesonger. Det skal uansett eksistere en klausul som kan sende nordmannen tilbake til Santiago Bernabéu.

Selv om det teoretisk er mulig, så tror Veland at det skal veldig mye til for at Ødegaard forlater Anoeta etter inneværende sesong:

- Det er Ødegaard som har det siste ordet om hvor han spiller kommende sesong. Han virker å være en mann av sitt ord, og at han holder seg til sine planer. Og hva kan skje i veldig positiv forstand som skal endre situasjonen hans? Jeg kan ikke helt se det, sa Veland.

Mathisen stemmer i at det kanskje ikke eksisterer noe stort insentiv i å forlate Baskerland allerede nå.

- Å spille med bedre spillere gjør at du hever deg selv, og jeg tror spesielt Ødegaard er av den typen. Han har vært LaLigas beste spiller i deler av sesongen. Jeg føler at de har nivået. Ødegaard kunne gjort en god jobb for Real Madrid allerede denne sesongen, sier Mathisen, legger til:

- Men jeg tror det er smart at han utvikler seg videre i Real Sociedad.

Veland mener at kontrakten Ødegaard har i den spanske hovedstaden, som strekker seg frem til 2023, er en indikasjon på at han ikke nødvendigvis trenger å bekymre seg for sin situasjon.

STJERNEKAMP: Martin Ødegaard har tidligere denne sesongen spilt mot Karim Benzema, og resten av Madrid-stjernene. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

I tillegg skal Real Madrid være såpass fornøyde med utviklingen til Ødegaard i både nederlandsk og spansk fotball at det er ingen grunn til å endre på planen, mener eksperten.

- Grunnen til at man spekulerer i dette er regelverket, og at han har vært enda litt bedre enn hva mange hadde sett for seg. Jeg er ganske trygg på at han ønsker å bli værende i Real Sociedad også neste sesong, sier Veland.

- Jeg vil også påstå at den sjansen øker dersom Real Sociedad spiller Europa League neste sesong, og er jeg bortimot hundre prosent sikker på at han spiller Champions League med Real Sociedad, dersom de kvalifiserer seg for det.

I skrivende stund er nemlig Real Sociedad laget på fjerdeplass i LaLiga, hvilket ville garantert Champions League-spill for neste sesong.