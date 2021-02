Rettighetshaveren ønsker å flytte de første VM-øvelsene i langrenn til tidligere på dagen for å unngå den verste varmen i Oberstdorf.

OBERSTDORF (Nettavisen): Temperaturer opp mot 20 grader på dagtid har gjort VM-starten svært utfordrende for arrangørene i VM-byen Oberstdorf.

Ekspertene mener selv de beste løperne kan få problemer med å holde seg på beina i de løse partiene i nedoverbakkene, og nå kan det bli endringer i programmet.

NRK melder tirsdag formiddag at arrangøren vurderer å flytte til et tidligere starttidspunkt for å unngå den verste varmen. Det er rettighetshaver Infront som skal ha tatt initiativet til flyttingen.

Johannes Høsflot Klæbo sier han er forberedt på å konkurrere uansett når starten går på torsdagens sprint.

- Nå er det første gang jeg hører det. Forholdene er som de er. Det er ikke noe vi får gjort noe med. Det får være opp til de som skal ta den avgjørelsen, å eventuelt flytte det. Jeg tenker det skal gå greit, sier Klæbo til Nettavisen på tirsdagens pressekonferanse.

Russlands tyske trener Markus Cramer sier til NRK at samtlige øvelser i VM bør flyttes til et tidligere starttidspunkt. Emil Iversen bruker imidlertid ikke krefter på foholdene, hevder han selv.

- Jeg har ingen formening om det. Vi går ut fra at rennene går når de er planlagt. Forholdene blir som dem blir. Vi lar oss ikke påvirke av det. Selv om jeg sa at forholdene var dårlig i går, er vi godt forberedt på det og. Vi er godt trent alle som sitter her. Kanskje det er en fordel for oss at det blir så løst. Det blir renn når det blir renn. Vi tenker ikke på det, sier Iversen på tirsdagens pressekonferanse.

Sprintprologene starter i utgangspunktet klokken 12.15 torsdag, med finaler fra klokken 15.15.

