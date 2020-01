Hevder Riyad Mahrez' nesespray stoppet Leroy Sané fra Bayern München-overgang

En noe uforsiktig algirsk landslagsspiller skal nemlig ha brukt medikamenter som kunne skapt hodebry.

Leroy Sanés potensielle overgang til Bayern München preget mye av overgangsvinduet forrige sommer, men til syvende og sist ble den tyske landslagsspilleren være i Manchester City.

Så tidlig som i mai ble det rapportert av The Guardian at det tyske mesterlaget hadde lagt en kjempesum på bordet i håp om å sikre seg det tidligere Schalke-talentet.

Slik skulle det ikke gå, men mye av grunnen kommer av en skade Sané pådro seg i Community Shield-oppgjøret mot Liverpool. Der skadet nemlig tyskeren kneet, og har til gode å spille siden oppgjøret 9. august.

Forkjølelsen

Skal man tro The Athletic, så skal planen ha vært at Sané ikke engang skulle ha vært på banen til oppgjøret mot Jürgen Klopps menn. De skriver nemlig at alt lå til rette for en overgang til Bayern i august.

Problemet oppstod da Riyad Mahrez, som egentlig skulle ha startet oppgjøret, måtte melde forfall. Det troverdige nettstedet rapporterer nemlig at den algirske landslagsstjernen skal ha hatt et problem med forkjølelse i forkant av kampen.

Han ankom nemlig Citys oppkjøring sent etter å ha sikret Algerie tittelen i Afrikamesterskapet, og man skal ha funnet ut at han hadde benyttet seg av en nesespray man var usikker på om stod på dopinglisten eller ei.

Dermed skal City ha tatt beslutning om å ikke bruke Mahrez i oppgjøret, i frykt for utestengelse dersom nesesprayen viste seg å være ulovlig, og Sané startet oppgjøret mot Liverpool.

I løpet av den første omgangen var uhellet ute for Sané, og han pådro seg en alvorlig korsbåndsskade som skrinla den potensielle overgangen til de regjerende tyske mesterne.

Nettstedet hevder at Manchester City har ønsket å forlenge kontrakten til Sané, men at tilbudet skal ha blitt møtt med en kald skulder. Det er dermed fortsatt ventet at han forlater City til fordel for Bayern når sommeren 2020 står på trappene.

Bayern-direktør Hasan Salhamidzic har nemlig utelukket mulighetene for at München-klubben kommer til å gjøre et fremstøt i løpet av inneværende sesong.

Kaldt forhold

Videre rapporteres det at mye av grunnen til hvorfor Sané ønsker å forlate City er forholdet til trener Pep Guardiola. De skriver at forholdet ikke har nådd frysepunktet, men partene skal være misfornøyd med hverandre.

Det skal først og fremst handle om at den katalanske treneren var misfornøyd med Sanés oppførsel i oppkjøringen til 2018/2019-sesongen, og dette skal aldri helt ha bedret seg. I tillegg skal Sané, også den gang, ha vært negativ til en kontraktsforlenging.

Det skal ha gjort at Guardiola heller ønsket å benytte seg av Bernardo Silva og Raheem Sterling. The Athletic hevder at flere av Sanés nåværende lagkamerater har fått inntrykk om at 24-åringen nå er fast bestemt på å signere for Bayern til sommeren.

Det har vært en meget merittert periode i den himmeblå delen av Manchester for Sané, som gjorde sitt inntog på Etihad Stadium sommeren 2016. Det ble den gang rapportert at City betalte 37 millioner pund for angriperen.

De to siste årene har han vært med å heve Premier League-trofeet med City, og forrige sesong var han delaktig da Guardiolas klubb ble den første til å vinne den «engelske trippelen».

City gjorde rent bord innlands ved å sikre seg Premier League, FA-cup og ligacuptittelen. De tok også hjem Community Shield-trofeet mot Liverpool før sesong for å understreke sin hjemlige dominans.

For Sanés del var 2017/2018-sesongen også spesiell da han ble kåret til årets unge spiller i England, etter å ha hamret inn ti scoringer på 32 kamper i sin første sesong i engelsk fotball.

Han står også med 21 kamper og fem for det tyske mannskapet, men ble på oppsiktsvekkende vis vraket fra den endelige 23-mannstroppen som spilte VM i Russland sist sommer.

