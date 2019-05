Hevder Roberto Martinez er favoritt til å bli ny Barcelona-sjef

Belgia-treneren skal stå først i køen til å ta over om Ernesto Valverde forsvinner i sommer, hevder spanske medier.

Ifølge spanske medier skal tidligere Everton-manager Roberto Martinez være et førstevalg for Barcelona, om de bestemmer seg for å bytte hovedtrener i sommer.

Ernesto Valverde ledet klubben til ligagull i Spania denne sesongen, men røk ut av semifinalen i Champions League med 0-4-tap borte mot Liverpool, etter å først ha vunnet 3-0 hjemme på Camp Nou. Også sist sesong røk Barcelona ut av turneringen, da i kvartfinalen mot Roma, etter å ha vunnet den første kampen komfortabelt.

Manglende suksess i den gjeveste europacupen har ført til at Valverde har havnet under et visst press og nå lanseres altså Martinez som hans erstatter.

Det er den katalanske radiostasjonen RAC 1 og den velinformerte journalisten Gerard Romero som melder at Martinez, som nå leder det belgiske landslaget, skal være favoritt til å lande jobben som Barcelona-trener.

Martinez har tidligere vært manager i klubber som Wigan, Swansea og Everton i England og tok over som belgisk landslagssjef tilbake i 2016.

Under VM i 2018 ledet han Belgia til en bronsemedalje i turneringen.

Som aktiv har han spilt for klubber i både England, Wales og Skottland. I hjemlandet Spania hadde han en kort karriere for Real Zaragoza, før han dro til engelsk fotball som en del av trioen «The Three amigos», sammen med Jesus Seba og Isidro Diaz.

Ifølge Mundo Deportivo skal Unai Emery, Massimiliano Allegri, og Ronald Koeman være andre trenere som vurderes til jobben i den spanske storklubben.