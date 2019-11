Hevder Ronaldo stakk av etter å ha blitt byttet ut. Nå freser trenerlegende

Cristiano Ronaldo (34) får slakt for egen oppførsel i forbindelse med oppgjøret mot AC Milan.

Portugiseren hadde ingen god dag på jobben og ble byttet ut med Paulo Dybala i det 55. minutt i søndagens storkamp.

Det skulle vise seg å bli et viktig bytte for Juventus ettersom Dybala ble matchvinner i oppgjøret som endte 1-0.

Til tross for at han skal ha vært småskadet var ikke Ronaldo fornøyd med byttet.

34-åringen marsjerte rett i garderoben og enkelte internasjonale medier hevder også at portugiseren forlot stadion allerede før oppgjøret var over.

Capello reagerer

Portugiserens oppførsel skaper reaksjoner, og en av dem som reagerer er trenerlegende Fabio Capello.

73-åringen som både har spilt og vært trener for Juventus og AC Milan, snakket med Sky Sports Italia om Ronaldo etter kampen.

- Jeg likte ikke dette. Det var ikke bra. Han må oppføre seg som en mester også når han blir tatt av banen, sier Capello til TV-kanalen.

Italieneren kommer også med et stikk til Ronaldo.

- Sannheten er at Cristiano Ronaldo ikke har driblet seg forbi en motstander på tre år, forteller Capello som mener Juventus ikke er like avhengig av portugiseren som mange tror.

- Juventus virket å være avhengig av ham, men i stedet er det den gode troppen og kvaliteten på spillerne som hjelper laget med å vinne, forklarer trenerlegenden.

KRITISK: Fabio Capello likte ikke det han så av Cristiano Ronaldo. Foto: Ivan Sekretarev (AP)

Hyller Sarri for å våge

Juventus-manager Maurizio Sarri fikk spørsmål om Ronaldos reaksjon etter søndagens kamp, men gjorde det klart at han ikke brydde seg om portugiserens oppførsel.

I stedet takket han 34-åringen som startet kampen til tross for at han har problemer med det ene kneet.

- Han ofret seg for å i det hele tatt være her i kveld. Han gjorde det som var mulig for å spille, men vi så at han ikke følte seg bra og tenkte at det var best å ta ham av banen. Det er helt naturlig at en spiller blir irritert når han blir tatt ut, forklarer Sarri på pressekonferansen etter kampen.

Capello hyller Sarri for at han våget å ta av portugiseren.

- Han hadde mot til å ta ham av - det krever en type personlighet, sier Capello.

Juventus topper nå Serie A - et poeng foran Inter etter at 12 serierunder er unnagjort. Sarris menn møter Atalanta borte i neste seriekamp 23. november.