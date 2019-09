Hevder Russland er under mistanke for å ha forfalsket dopingdata som WADA hentet ut fra Moskva tidligere i år

Mer dopingtrøbbel for russerne.

Det er mistanker om at Russland skal ha forfalsket data som ble videresendt til det internasjonale antidopingforbundet (WADA) tidligere i år.

Det melder den anerkjente journalisten Hajo Seppelt og tyske ARD. Han var blant dem som var med på å avsløre dopingskandalen under VM i Seefeld.

Det var i januar i år at WADAs eksperter omsider fikk mulighet til å hente ut data og prøver fra det mye omtalte antidopinglaboratoriet i Moskva.

2200 prøver



Russerne var utestengt fra WADA fra august 2015 som følge av avsløringer om et omfattende og statsstøttet dopingprogram i russisk idrett. Det var McLaren-rapporten som viste at dette hadde pågått siden 2011.

Rappirten avslørte blant annet at laboratoriet i Moskva hjalp til å beskytte dopede idrettsutøvere, at et laboratorie i Sotsji bidro med å bytte ut dopingprøver og at russiske myndigheter kontrollerte og overvåket dette arbeidet.

WADA ønsket å gå videre med etterforskningen av hundrevis av saker fra årene i forkant av utestengelsen, særlig fram mot OL i Sotsji i 2014.

Derfor har innsamlingen av disse prøvene og dataene vært helt avgjørende for den internasjonale antidopingorganisasjonen, men nå kommer det altså fram at det er mistanker om at også disse prøvene kan være manipulert av russerne.

Det hadde drøyd lenge før WADA omsider fikk tilgang til prøvene. De skulle i utgangspunktet utleveres før nyttår, men WADA fikk dem altså først i januar.

WADA opplyste tidligere i år at det hadde samlet inn 2262 prøver, delt dem inn i A- og B-prøver og sendt dem til et laboratorium utenfor Russland hvor de skulle testes.

Etter at prøvene fra laboratoriet i Moskva var ferdig analysert, har WADA overlatt bevismaterialet til internasjonale idrettsforbund og nasjonale antidopingbyråer, som i tur har åpnet saker mot utøvere og involverte personer.

I juli opplyste WADA at etterforskningen allerede hadde ført til dopingmistanke mot om lag 300 russere, og at informasjon fortløpende sendes de relevante særforbund.

Toppmøte i Tokyo



Det er opprettet sak mot russiske utøvere av både Det internasjonale vektløfterforbundet (IWF) og det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som en følge av dataene som ble samlet inn under aksjonen i januar.

Det som kommer fram fredag kan imidlertid bety, ifølge Hajo Seppelt, at russerne på ny vil vil hvane i trøbbel med WADA på grunn av manglende samarbeid.

Styret i WADA skal møtes i Tokyo allerede neste uke og det er ventet at denne saken da vil bli et tema. ARD-journalist Nick Butler melder på Twitter at det internasjonale antidopingforbundet allerede har satt i gang tiltak med bakgrunn i de siste mistankene om forfalskning fra russerne.