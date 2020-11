Hevder Ryan Giggs ble arrestert søndag kveld etter påstått voldshendelse

Politiet skal ha rykket ut til den tidligere Manchester United-stjernens (46) hjem etter meldinger om forstyrrelser.

En rekke engelske aviser hevdet mandag kveld at tidligere Manchester United-spiller Ryan Giggs skal være arrestert, mistenkt for vold mot kjæresten Kate Greville.

Aviser som Daily Mail, The Sun og The Mirror melder alle om dette.

Til The Mirror sier en talsperson for Giggs følgende om saken:

- Mr. Giggs nekter for alle påstander mot ham om at han har vært voldelig. Han samarbeider nå med politiet og vil fortsette med det gjennom etterforskningen.

LES OGSÅ: Giggs frykter det kan ta 20 år før United vinner ligaen igjen

- Er kjent med en hendelse

46-åringen har vært ansatt som landslagstrener for Wales siden 2018 og også det walisiske fotballforbundet har kommet med en uttalelse i saken.

- Det walisiske fotballforbundet er gjort kjent med en hendelse som involverer Ryan Giggs. Forbundet ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Ifølge Daily Mail skal politiet ha rykket ut til Giggs' hjem i Worley søndag kveld, etter at det skal ha kommet varslinger om forstyrrelser.

Den tidligere Manchester United-spilleren skal deretter ha blitt arrestert med mistanke om at han hadde utøvd fysisk vold mot kjæresten.

LES OGSÅ: Giggs: - Jeg synes synd på Solskjær

Giggs og Kate Greville har vært kjærester av og på siden 2017. De møttes i 2013 da Greville hadde jobben som PR-rådgiver for selskapet «Hotel Football», der Giggs er medeier sammen med flere andre tidligere United-spillere.

De to viste seg som kjærester offentlig for første gang i 2018. Da tok han henne med seg til Italia, åtte måneder etter at Giggs skilte seg fra sin tidligere kone Stacey.

Bruddet kom etter at en rekke utroskap hadde blitt kjent gjennom media. Giggs skal blant annet en periode ha hatt et forhold med brorens kone Natasha Lever og modellen Imogen Thomas.

- Sluppet fri mot kausjon

Allerede i 2015 gikk det rykter om at Giggs og Greville hadde blitt et par, kun 18 måneder etter at hun hadde startet å jobbe for ham. Det var Grevilles daværende ektemann Damian Burke som da beskyldte Giggs for å være «den tredje personen» i ekteskapet deres, men den gang nektet de to for å ha et forhold.

LES OGSÅ: Giggs stilte Ronaldo til veggs under frokost i Manchester United: - Vi gjør ikke dette

Politiet i Manchester har uttalt seg om hendelsen til The Sun:

- Politiet rykket ut til stedet klokken 10.05 pm søndag (britisk tid) etter meldinger om forstyrrelser. En kvinne i 30-årene skal ha pådratt seg mindre skader, men hun trengte ikke behandling, sier en talsperson for politiet.

- En 46 år gammel mann ble arrestert mistenkt for et overfall.

Giggs skal senere ha blitt sluppet fri mot kausjon, men 46-åringen skal ha blitt fotografert mens han var på vei ut av Pendleton politistasjon.