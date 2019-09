Hevder Sanchez måtte skille Lukaku og Brozovic

Romelu Lukaku skal ifølge Gazzetta dello Sport ha havnet i en heftig garderobekrangel med Marcelo Brozovic.

Antonio Contes Inter skuffet da laget så vidt reddet ett poeng og 1-1 hjemme mot Slavia Praha i Champions League tirsdag.

Ifølge Gazetta dello Sport oppstod det etter kampen en heftig krangel mellom tidligere Manchester United-spiller Romelu Lukaku og den kroatiske midtbanespilleren Marcelo Brozovic i garderoben.

Lukaku skal ifølge den italienske sportsavisen ha gitt lagkameratene klar beskjed om at Contes kampplan ikke ble fulgt som avtalt, samtidig som han etterlyste mer ydmykhet hos lagkameratene.

Ordene falt ikke i god jord hos Brozovic, som tok kraftig til motverge. Det skal ha ført til at gloser ble slengt mellom de to Inter-spillerne, før kroaten reiste seg for å gå ansikt til ansikt med Lukaku.

De to ble skilt av lagkamerater før det utartet seg, og ifølge Daily Mail spilte Alexis Sanchez, som ble sittende på benken kampen gjennom, en viktig rolle som fredsmegler.

Etter kampen uttalte Lukaku følgende til Sky Italia:

- Vi må jobbe hardt for å forbedre oss denne sesongen. Som lag må vi jobbe hardt hver eneste dag, for å gjøre det treneren krever av oss, fordi vi har ferdighetene til å gjøre det veldig bra.

- GIKK MELLOM: Daily Mail hevder Alexis Sanchez gikk mellom da Romelu Lukaku og Marcelo Brozovic røk i tottene på hverandre. Foto: Miguel Medina (AFP)

Inter har startet Serie A-sesongen godt resultatmessig, og står med full pott og tabelltopp etter tre kamper mot Lecce, Cagliari og Udinese.

Romelu Lukaku har scoret to mål i løpet av de tre kampene, ett av de på straffespark, mens Alexis Sanchez kun har fått et ti minutter langt innhopp så langt.

Førstkommende lørdag klokken 20.45 er det duket for byderby mot AC Milan.