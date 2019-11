Hevder Scott McTominay hadde gått rett inn på Liverpool-laget

Tidligere Tottenham-spiller Jamie O'Hara mener Scott McTominay må bli Manchester Uniteds neste kaptein. Men det er påstanden om skottens eventuelle sjanser i Liverpool som skaper overskrifter.

Scott McTominay har spilt seg til en fast plass i Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, og den 22 år gamle midtbanespilleren ble nylig kåret klubbens beste spiller for andre måneden på rad.

Flere eksperter har gitt skotten gode skussmål, og den siste i rekken er den tidligere Premier League-spilleren Jamie O'Hara.

På talkSPORTs radioprogram uttalte han seg nylig om utsiktene til McTominay, og 33-åringen holdt ikke tilbake på noe som helst.

- Går rett inn

- Til å være 22 år og spille såpass bra, synes jeg han er en framtidig Manchester United-kaptein, sa O'Hara på programmet, ifølge Daily Mail, før han la til:

- Jeg tror han går rett inn på Liverpool-laget. Hør, han hadde kanskje ikke spilt hver eneste kamp, men jeg tror han hadde kommet inn på bakgrunn av hva slags midtbanespillere Liverpool har og hvordan han hadde passet inn.

TREKKES FRAM: Scott McTominay nevnes som et potensielt bedre valg enn Jordan Henderson på Liverpool-midtbanen. Foto: Andrew Yates (Sportimage via PA Images)

Deretter pekte den nåværende spillende manageren i Billericay ut en spiller han hadde byttet ut på Jürgen Klopps startellever til fordel for McTominay.

- Jeg synes han er like god som (Jordan, journ.anm.) Hederson, og jeg tror han kan bli bedre enn Henderson, sa O'Hara.

- Takler det utmerket

Det tidligere stortalentet medga riktig nok at McTominay ikke ville vært bankers i Liverpool, men allikevel en viktig brikke.

- Hvis Liverpool hadde hatt ham tror jeg han hadde spilt, kanskje ikke uke inn og uke ut, men han hadde i hvert fall vært en stor del av laget deres, hevdet O'Hara.

33-åringen trakk også fram McTominays flere kvaliteter, som har gjort at han så langt står med 61 kamper og fire mål for United.

- La oss ikke glemme at han er 22 år og spiller fast for Manchester United på sentral midtbane. Jeg synes han takler det utmerket. Han scorer mål, og du kan se at han har lyst til å spille (for dem, journ.anm), sa han.

MELDER: Jamie O'Hara, her i duell med Dimitar Berbatov i en kamp mellom Tottenham og Manchester United, har blitt en høyrøstet stemme i Fotball-England. Foto: Carl De Souza (AFP)

O'Hara mente også det faktum at McTominay har hatt som vane å feire hvert eneste mål, selv når han ikke har spilt, som et meget godt tegn.

Solskjær selv har også vært ute og hyllet den unge skotten.

- «Scotty» er en leder, en ekte Manchester United-gutt. Du kan se at han har pleid å spille spiss før, med tanke på målet hans mot Norwich, men han utvikler seg til å bli en veldig god midtbanespiller, sa nordmannen.